Una Vita Anticipazioni dal 5 al 10 luglio 2021: un nuovo misterioso personaggio mette in pericolo i piani di Genoveva?

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 5 al 10 luglio 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 5 al 10 luglio 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 5 al 10 luglio 2021

Puntata in onda Lunedì 5 luglio 2021

Julio presenta sua cugina Alodia a José, che subito si propone come domestica, ma durante il colloquio in casa Dominguez, Bellita si mostra scettica e sospettosa.

Puntata in onda Martedì 6 luglio 2021

Felipe chiede ad Agustina di restare a servizio nel suo vecchio appartamento. La domestica riceve poi una lettera con una scritta col sangue. Intanto, Susana e Armando rientrano ad Acacias dopo il loro viaggio e i vicini raccontano loro tutte le novità del quartiere, eccetto quanto accaduto alla nipote dell'ex diplomatico, Maite.

Puntata in onda Mercoledì 7 luglio 2021

Emilio e Cinta decidono di sposarsi al più presto. Anche Genoveva assume una nuova domestica, Laura, che sembra guardare Felipe con un certo interesse.Santiago lascia Acacias dopo aver ricevuto un misterioso biglietto, ma prima invita caldamente Marcia a fare lo stesso.

Puntata in onda Giovedì 8 luglio 2021

Recatosi da Genoveva per discutere nuovamente dell'omicidio di Ursula, il commissario Mendez viene incuriosito da Laura, che pare ricordargli qualcuno. Armando, saputo della situazione di Maite, promette di fare il possibile per aiutare la nipote.

Puntata in onda Venerdì 9 luglio 2021

Genoveva sospetta che Mendez conosca Laura, ma la nuova domestica nega. Fabiana non si fida di lei perché continua a fare domande su Marcia. Quando Samapaio si reca a casa di Felipe per parlargli, si scontra con Genoveva e la Dark Lady finge di essere stata spinta giù per le scale!

Puntata in onda Sabato 10 luglio 2021

Armando va a trovare Maite in prigione e le promette di aiutarla. Quando però Susana scopre la situazione della nipote del compagno, rimane sconcertata. Successivamente, Armando va a parlare con Felicia e l'uomo rende chiaro che sospetta di lei per l'arresto di Maite. Cinta vorrebbe dire ai suoi genitori che lei ed Emilio vogliono sposarsi, ma Bellita è in pensiero per il fatto che José non fa che pensare a Julio.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.