Una Vita Anticipazioni dal 5 al 10 aprile 2021: Ursula e Andrade si alleano!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle puntate della Soap Una Vita in onda dal 5 al 10 aprile 2021. Ecco il Riassunto per gli episodi in onda su Canale 5.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per le Puntate in onda dal 5 al 10 aprile 2021 su Canale 5. Scopriamo cosa succede, il Riassunto e le Trame per gli Episodi della Soap in onda questa settimana alle 14.10.

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 5 al 10 aprile 2021

Puntata in onda Lunedì 5 aprile 2021

Jacinto incalza Cesareo e Arantxa perché gli confessino di avere una relazione. Ursula rivela a Santiago di sapere che è stata Genoveva a portarlo ad Acacias.

Puntata in onda Martedì 6 aprile 2021

Felipe è sconcertato dalla notizia della gravidanza di Genoveva e confida a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia. Liberto, dal canto suo, gli consiglia di sposare Genoveva.

Puntata in onda Mercoledì 7 aprile 2021

Mentre al grande debutto di José Miguel, Margarita scambia strani sguardi con un uomo misterioso, Ursula va a fare visita a Cesar Andrade in carcere. Arantxa e Cesareo sfruttano le lezioni di zortziko della donna ai domestici per incontrarsi senza che nessuno si insospettisca.

Puntata in onda Giovedì 8 aprile 2021

Maite rifiuta il bacio di Camino, nonostante confessi di provare dei sentimenti per lei. Confusa e sconvolta dalla situazione sparisce senza dare spiegazioni. Nel frattempo, Felipe fa domanda per conto di Marcia per la posizione di cameriera personale dell’ambasciatore brasiliano, ma chiede a Liberto di farla passare per per una idea sua.

Puntata in onda Venerdì 9 aprile 2021

Le condizioni di Bellita peggiorano e la donna sviene per strada. Ursula stringe un sanguinoso accordo con Andrade: informazioni su Santiago in cambio della testa di Felipe! Una guardia al servizio dell’avvocato Velasco, assiste alla visita e corre a informarlo, l'uomo avvisa Genoveva. La Salmeron è convinta che la donna che si è presentata in carcere, sia proprio la Dicenta. Nel frattempo Emilio chiede a Cinta di sposarla e la giovane accetta, anche se è un po' preoccupata.

Episodio in onda Sabato 10 aprile 2021

Liberto, istruito da Felipe, informa Marcia della posizione di cameriera personale dell’ambasciatore brasiliano. La donna accetta di sostenere il colloquio dopo aver ottenuto il permesso da Santiago mentre Genoveva attende il risultato del test di gravidanza. Felipe non sembra però condividere le emozioni positive della donna. Marcia acconsente a fidarsi di Santiago dopo che l’uomo le ha illustrato i suoi piani per il loro trasferimento a Cuba. Il colloquio della donna va a gonfie vele e quando scopre che il merito della candidatura è di Felipe, Marcia si precipita per ringraziarlo. Nel vederla così radiosa, l’Alvarez-Hermoso non riesce a trattenersi e le confessa di essere ancora innamorato di lei e di pensarla ogni giorno. Mentre i due sono sempre più vicini, però, irrompe Santiago pretendendo spiegazioni su quanto sta accadendo.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.