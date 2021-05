Una Vita Anticipazioni dal 31 maggio al 5 giugno 2021: Santiago minaccia Genoveva "Sulla pistola ci sono le tue impronte"

Anticipazioni TV

Anticipazioni di Una Vita per la settimana dal 31 maggio al 5 giugno 2021

Puntata in onda Lunedì 31 maggio 2021

Mendez svela a Felipe di avere ricevuto una lettera firmata da Ursula, in cui la donna accusa Marcia del proprio omicidio. Il commissario sospetta anche di Santiago. Quest'ultimo, nel frattempo, minaccia Genoveva di denunciarla se non interverrà immediatamente per scagionare Marcia.

Puntata in onda Martedì 1° giugno 2021

José dice alla sua famiglia di avere rifiutato la proposta di Mister Golden di andare a Hollywood. Arantxa riceve una telefonata e rimane pietrificata. Emilio incontra il misterioso Julio, e ascoltato il suo desiderio di una foto autografata della grande Bellita, decide di farlo felice procurandogliela.

Puntata in onda Mercoledì 2 giugno 2021

Santiago rivela a Genoveva che sulla pistola usata per uccidere Ursula ci sono le sue impronte, e le impone di trovare un modo per far uscire Marcia di prigione. Intanto, Felipe respinge le insistenti richieste della Salmeron sul non difendere Marcia in tribunale, anzi, le dice di non essere più certo di volerla sposare!

Puntata in onda Giovedì 3 giugno 2021

Josè sorprende Julio mentre questi lo sta spiando e lo mette alle strette. Liberto sorprende Rosina nell'atelier dove si e' introdotta per vedere i quadri. Liberto scopre che Rosina nell'atelier, dove si è introdotta per spiare i quadri di Maitè, tra questi c'è un ritratto di Camino nuda.

Puntata in onda Venerdì 4 giugno 2021

Mentre Felipe chiede al commissario 48 ore per provare l'alibi di Marcia, Genoveva incarica Velasco di un omicidio. Maite si infuria con Camino e le fa una scenata di gelosia a causa di Ildefonso. Arantxa si sfoga con Fabiana, raccontandole di una misteriosa eredità ricevuta da una zia defunta che dovrà dividere con altri altre cinque nipoti della donna.

Puntata in onda Sabato 5 giugno 2021

Rosina e Liberto si riappacificano, ma il Selér sembra comunque molto preoccupato. Cosa lo sta tormentando? Nel frattempo, Jacinto e Servante continuano a litigare esasperando la povera Marcelina.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.