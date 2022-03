Una Vita Anticipazioni 3 marzo 2022: Aurelio sospetta del rapporto tra Natalia e Genoveva!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 3 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Aurelio guarda con sospetto al rapporto fra Natalia e Genoveva, sapendo che quest'ultima non muove un passo se non ha un tornaconto.

Una Vita Anticipazioni: Natalia è molto riconoscente a Genoveva

Da quando l'ha salvata da Susana, Natalia prova grande riconoscenza nei confronti della Salmeron. La vecchia sarta infatti, prima dello scoppio della guerra, si era impegnata a distribuire volantini razzisti contro i messicani da poco giunti nel quartiere. Nel mirino c'erano proprio Natalia e suo fratello. La ragazza, infuriata, era pronta ad affrontare a muso duro la sua nemica, quando Genoveva è intervenuta in suo favore evitando l'aggressione che avrebbe potuta metterla in cattiva luce agli occhi del quartiere.

Una Vita Anticipazioni: Natalia e Genoveva sono diventate buone amiche

Aurelio ha più volte chiarito a Natalia di non esporsi, l'uomo ha in ballo molti loschi affari e portare l'attenzione su di lui, solo per controbattere alle chiacchiere di una bigotta, non vale certo la pena per il Quesada. Per fortuna Natalia ha trovato una saggia amica pronta ad evitare il peggio. Stiamo ovviamente parlando di Genoveva, le due dopo la scampata rissa, sono diventate buone amiche e la Salmeron ha chiarito a Natalia come ingraziarsi le signore del vicinato.

Aurelio è preoccupato per Natalia, nella Puntata di Una Vita del 3 marzo 2022

Natalia è felice di aver travato un'amica, Genoveva, e si fida ciecamente di lei. Un atteggiamento ingenuo quello della Quesada che preoccupa non poco suo fratello Aurelio. L'uomo, deciso a coinvolgere la Salmeron nei suoi affari, ha cercato addirittura di sedurla ma senza successo. Il fatto che questa gelida signora, insensibile al suo fascino, si sia tanto avvicinata a Natalia, desta in lui qualche sospetto. Il Quesada infatti sa che Genoveva non fa nulla per nulla!

