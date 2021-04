Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe è sconcertato dalla notizia della gravidanza di Genoveva e confida a Liberto di non riuscire a dimenticare Marcia. Liberto, dal canto suo, gli consiglia di sposare Genoveva.

Una Vita Anticipazioni: una notte di amore con Genoveva cambia la vita di Felipe!

Genoveva non ha mai smesso di lottare per Felipe e, il clima di terrore instaurato da Ursula, le ha offerto l'occasione giusta per riprenderselo una volta per tutte. La Salmeron, infatti, intimorita dal rientro di Cristobal in città e dalle minacce della Dicenta, aveva convinto l'Alvarez – Hermoso a passare la notte con lei, per proteggerla. L'avvocato, preoccupato per la poverina e, ignaro del suo machiavellico piano, ha finito per accettare. E' durante quella serata insieme, che i due hanno finalmente consumato il loro "amore". Purtroppo Anticipazioni rivelano, che da quel momento, la vita di Felipe cambierà per sempre.

Genoveva informa Felipe di essere incinta, nella Puntata di Una Vita del 7 aprile 2021

Nelle Episodio di Una Vita in onda, vedremo Felipe confidarsi con l'amico Liberto riguardo a una presunta gravidanza di Genoveva. Durante il ricevimento reale, la Salmeron ha infatti approfittato per comunicare a Felipe di essere in dolce attesa. Una notizia che ha lasciato sotto shock il poverino, ancora innamorato di Marcia. Purtroppo non sembrano esserci vie di fuga e anche Liberto non può che consigliargli di fare l'unica cosa giusta...

Una Vita Anticipazioni: Liberto consiglia a Felipe di Sposare Genoveva

L'avvocato non si sente pronto a vivere il resto della vita accanto a Genoveva, soprattutto alla luce dell'amore che ancora prova per la Sampaio, scoprire dunque che la donna aspetta un figlio da lui non lo riempirà di gioia ma di angoscia. E' in cerca di conforto che parlerà con l'amico Liberto, il quale sarà costretto purtroppo a metterlo di fronte alla realtà: "per mettere a posto le cose, dovrai Sposare Genoveva"

