Una Vita Anticipazioni 6 luglio 2021: Agustina riceve una lettera scritta col sangue!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 6 luglio 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap in onda su Canale5, qualcuno vuole intimidire Agustina e le spedisce una lettera scritta col sangue.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 6 luglio 2021. Nell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Felipe chiede ad Agustina di restare a servizio nel suo vecchio appartamento. La domestica riceve poi una lettera con una scritta fatta col sangue.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva pensa che sia giunto il momento di liberarsi di Agustina

Ha provato già in passato, senza mai riuscirci, ora però, Genoveva pensa che sia giunto il momento di liberarsi una volta per tutte di Agustina. La donna, secondo la moglie di Felipe, non è degna di fiducia, ed è di intralcio al suo piano. La Salmeron desidera che la propria strada risulti completamente spianata, dato che non può rischiare che qualcosa o qualcuno rovini la favola che sta vivendo con l'uomo che ama. La Dark Lady ha dunque provato a far licenziare la domestica, nascondendo una cartella dell'avvocato all'interno della spazzatura che Agustina è andata poi a gettare.

Una Vita Anticipazioni: tutti i tentativi di Genoveva falliscono

Il tentativo di Genoveva di liberarsi di Agustina si è rivelato fallimentare: l'Alvarez-Hermoso è affezionato all'inserviente, e non ha alcuna intenzione di mandarla via soltanto per questo episodio. Genoveva è stata dunque costretta a pensare a un piano d'emergenza: ha passato, di nascosto dalla domestica, la cera sul pavimento, sperando di farla cadere. Effettivamente Agustina è scivola e si è fatta male, questo ha richiesto dei giorni di riposo forzato. Neanche tale circostanze, però, ha spinto il padrone di casa a cacciarla.

Genoveva spedisce una lettera intimidatoria ad Agustina, nella Puntata di Una Vita del 6 luglio 2021

La guerra tra Agustina e Genoveva ad un certo punto è degenerata, Felipe, stremato dai continui dissidi ha deciso di chiedere alla domestica di rimanere al suo servizio, ma nel suo vecchio appartamento, quello in cui ha vissuto l'avvocato fino alle nozze con Genoveva. La situazione sembra risolta, la Salmeron non avrà più Agustina tra i piedi, purtroppo la Dark Lady vuole di più, vuole che la sua nemica esca completamente dalla vita di Felipe. E' per questo che per intimorirla, le farà recapitare una minacciosa epistola scritta con sangue!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 5 all'11 luglio 2021

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.