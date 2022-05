Una Vita Anticipazioni 6 maggio 2022: Ecco chi ha ucciso Felicia...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 6 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Mendez consegnerà i soldi al garzone della drogheria che, come da accordi, gli rivelerà il nome di chi c'è dietro l'assassinio di Felicia.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 6 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Mendez consegna i soldi al garzone della drogheria che, come da accordi, gli rivela il nome di chi c'è dietro l'assassinio di Felicia.

Una Vita Anticipazioni: Mendez non ha mai smesso di indagare sulla morte di Felicia

Mendez non si è mai arreso, le indagini dell’ispettore riguardo alla misteriosa morte di Felicia sono andate avanti per mesi. Spinto da Marcos, convinto dell'inconsistenza dalla tesi del malore, Mendez ha seguito diverse piste, tutto è partito dall'autopsia, poi il poliziotto è venuto in possesso di documenti sospetti che l'hanno indotto a sentire diversi testimoni.

Una Vita Anticipazioni: Mendez trova un testimone

Dopo una lunga e approfondita investigazione, Mendez trova un testimone valido, pronto - in cambio di denaro - ad inchiodare gli assassini della povera Felicia. Si tratta del garzone della drogheria del quartiere, il ragazzo consce la verità sul triste destino toccato alla madre di Camino e, Mendez, è pronto a pagarlo per ottenere le risposte tanto agognate dalla giustizia e dal vedovo della Pasamar, Marcos.

Mendez paga un garzone per scoprire la verità sulla morte di Felicia, nella Puntata di Una Vita del 6 maggio 2022

Nell'episodio di Una Vita in onda vedremo Mendez avvicinare un giovane garzone di una drogheria del quartiere e offrirgli del denaro. Lo scopo dell'investigatore sarà scoprire finalmente la verità sulla tragica morte della novella sposa di Marcos Bacigalupe. La fonte dell'ispettore si rivelerà valida? Riuscirà a fare chiarezza sulla questione? La verità arriverà per Marcos in un momento molto particolare. L'uomo, minacciato su diversi fronti, come reagirà se dovesse scoprire che dietro all'omicidio della sua amata moglie ci sono ancora una volta loro: i Quesada?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 2 all'8 maggio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10