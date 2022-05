Una Vita Anticipazioni 18 maggio 2022: Antonito riceve un pacco misterioso. Nuova minaccia per il politico?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale5: Leonardo si finge fattorino e consegna un pacco misterioso ad Antonito. Jacinto continua a pensare che Fabiana e Servante siano innamorati.

Una Vita Anticipazioni: un anno difficile per Antonito!

Nell'ultimo anno Antonito ha affrontato molti sacrifici per la sua carriera. Dopo un viaggio all'estero in cui è stato addirittura dato per disperso, il Palacios è tornato ad Acacias dove si è trovato a fare i conti con una difficile situazione politica, diversi tentativi di corruzione e violenti attacchi. A rendere tutto più complicato, i suoi interventi al vetriolo contro gli scioperi operai che hanno attirato diverse inimicizie preoccupando Ramon.

Antonito Ministro finisce nel Mirino! Nella Puntata di Una Vita del 18 maggio 2022

Ostinazione, coraggio e onestà intellettuale di Antonito verranno però presto premiati. proprio nel momento più difficile della sua carriera, il Palacios riceverà un'offerta davvero unica, un grande privilegio, la possibilità di una carica ministeriale. Sarà lo stesso presidente del governo, Don Eduardo Dato, a chiedere ad Antonito di diventare ministro del lavoro! Il Palacios, onorato e felice, correrà ad informare la famiglia, premurandosi ovviamente che tutti mantengano il segreto fino a che la decisione non sarà ufficiale. Ma Carmen e Lolita, trasgrediranno la promessa fatta, raccontando dell'incontro a Bellita e Rosina. Sarà a causa di questa fuga di notizie che Antonito si troverà presto di nuovo nel mirino, nella Puntata in onda infatti, vedremo Leonardo, vestito da fattorino, consegnargli un pacco dal contenuto misterioso...

Una Vita Anticipazioni: Jacinto è convinto che tra Fabiana e Servante ci sia del tenero

Jacinto è ormai da giorni che insiste con sua cugina, è convinto che tra Fabiana e Servante, storici amici e colleghi, ci sia in realtà del tenero. Casilda, molto vicina alla presunta coppia, sembra però negare la possibilità che tra i due sia scoccata la scintilla e mette a tacere, deridendolo, lo strambo parente. Jacinto si sa però, è davvero cocciuto e non può fare a meno di mettere alla prova Fabiana e Servante nel tentivo di difendere la sua tesi. Riuscirà a dimostrare che i due provano davvero qualcosa l'uno per l'altro?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 16 al 22 maggio 2022

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10