Una Vita Anticipazioni 30 maggio 2022: Genoveva convince Natalia a uccidere Marcos!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 30 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Genoveva è riuscita ad animare in Natalia un cieco sentimento di vendetta che spingerà la ragazza a vestire i panni dell'assassina!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 30 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Antonito annuncia che diventerà ministro del lavoro. Ignacio sparisce e i Dominguez pensano che abbia abbandonato di nuovo Alodia. Genoveva convince Natalia a uccidere Marcos.

Una Vita anticipazioni: Antonito annuncia che diventerà ministro del lavoro

Nell'ultimo anno Antonito ha affrontato molti sacrifici per la sua carriera. Dopo un viaggio all'estero in cui è stato addirittura dato per disperso, il Palacios è tornato ad Acacias dove si è trovato a fare i conti con una difficile situazione politica, diversi tentativi di corruzione e violenti attacchi. A rendere tutto più complicato, i suoi interventi al vetriolo contro gli scioperi operai che hanno attirato diverse inimicizie preoccupando Ramon. Ostinazione, coraggio e onestà intellettuale di Antonito sono stati però presto riconosciuti e premiati con il privilegio di una carica ministeriale E' stato lo stesso presidente del governo, Don Eduardo Dato, a chiedere ad Antonito di diventare ministro del lavoro! Il Palacios, dopo averci riflettuto su, ha deciso di accettare ed è pronto ad annunciarlo di fronte all'intero quartiere.

Una Vita anticipazioni: Il piano di Genoveva per incastrare Felipe

Aurelio informa Genoveva di voler approfittare della strage per liberarsi di tutti i suoi nemici, compresa Anabel, allontanando così ogni sospetto da loro. Ascoltati i progetti di Aurelio, Genoveva sentirà di dover consigliare all'amante un modo alternativo per sbarazzarsi di Marcos e Felipe. Proporrà di armare la mano di Natalia convincendola ad uccidere l'uomo che molti anni prima aveva abusato di lei, Marcos Bacigalupe. Ma la seconda parte del piano sarà ancora più machiavellica: la Salmeron dirà di voler far ricadere la colpa su Felipe così che l'Alvarez Hermoso marcisca in prigione!

Genoveva convince Natalia a sbarazzarsi di Marcos, nella Puntata di Una Vita del 30 maggio 2022

E' dunque la Salmeron a decidere il destino dell'Alvarez Hermoso: una condanna a vita per l'omicidio di Marcos. In verità sarà Natalia ad uccidere il Bacigalupe. Genoveva infatti, è certa che pressando la ragazza riuscirà a suscitare in lei quel sentimento di vendetta necessario a trasformarla in una spietata assassina. Anticipazioni rivelano che il suo piano si rivelerà efficace. La Salmeron ha informato Felipe dell'abuso subito da Natalia, non solo per ottenere una reazione furiosa dell'avvocato contro il Bacigalupe ma anche per convincere la Quesada ad agire prima dell'Alvarez Hermoso. La poverina infatti, assolutamente all'oscuro del subdolo piano di Genoveva contro Felipe, accetterà di uccidere Marcos per evitare che, alla luce di quanto scoperto, sia il suo amato a farlo.

