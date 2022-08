Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 31 agosto 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Guillermo si lascia andare a una confessione. Il ragazzo rivela a Claudia di essersi invaghito di Azucena. Intanto Lolita scopre una sconcertante verità.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 31 agosto 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Guillermo ha accetto di uscire con Claudia dopo aver visto Azucena salire sull'auto di Angel. La ripicca del ragazzo ha però vita breve. Convinto di non poter continuare a usare la ballerina per far ingelosire la Quiñonero, Guillermo deciderà di rivelarle di provare dei forti sentimenti per la figlia di Hortensia. Claudia, furiosa per essere stata usata e ingannata, lo schiaffeggerà violentemente. Intanto Lolita verrà a sapere che Ramon ha ritirato una grossa somma di denaro dalla banca e cercherà di capire cosa abbia in mente suo suocero. David verrà invece informato che nel quartiere è stata indetta un'assemblea per decidere come comportarsi con Aurelio. Dopo averci pensato, l'Exposito deciderà di parteciparvi e di farsi portavoce dei suoi vicini.

Guillermo è geloso di Azucena e più di una volta ha cercato di vendicarsi di lei e delle sue serate passate in compagnia di Angel. Il ragazzo comincerà però a pentirsi delle sue azioni. A pagarne le conseguenze è Claudia. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il Sacristan inizierà a capire di non poter più usare la ballerina per far ingelosire la Quiñonero. Il suo comportamento rischia infatti di ferire la ragazza, illudendola che possa esserci qualcosa tra loro. Per questo deciderà di confessarle la verità e di rivelarle i suoi veri sentimenti per Azucena. Claudia, delusa da questa rivelazione, non riuscirà a trattenersi e si lascerà andare a un sonoro schiaffo, stampato sulla faccia del figlio di Pascual. Tra loro sarà tutto finito? Non rimarrà neanche una pallida amicizia?

Anticipazioni Una Vita: Lolita scopre un particolare inquietante su Ramon

Ramon e Lolita hanno fatto pace ma qualcosa continua a tormentare la vedova di Antoñito. La ragazza non riesce a capire come mai suo suocero abbia stretto un legame così stretto con Fidel e sembra decisa a scoprirlo. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che il Palacios cercherà di impedirle di venire a capo di questo mistero ma non riuscirà a nasconderle di aver ritirato un'ingente somma di denaro dalla banca. Lolita, scoperta la strana transazione effettuata da Ramon, cercherà di capire cosa quest'ultimo stia tramando. Riuscirà a scoprire la verità?

Una Vita Anticipazioni: David prende le difese dei suoi vicini

David ha sconvolto i vicini con una notizia bomba. Il ragazzo ha confessato che dietro ai guai del quartiere, c'è lo zampino di Aurelio. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che gli abitanti di Acacias decideranno di prendere posizione contro il Quesada e informeranno l'Exposito di aver indetto un'assemblea per decidere come comportarsi con il loro comune nemico. Dopo aver tentennato, David deciderà di partecipare alla riunione e di diventare il portavoce del quartiere. Ma questa sua presa di posizione non finirà per scatenare l'ira di Aurelio contro di lui e contro Valeria, già in pericolo a causa dell'arrivo di Rodrigo?

