Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 24 agosto 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che tra Lolita e Ramon ci sarà un riavvicinamento. Il Palacios però nasconde alla nuora i suoi piani di vendetta.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 24 agosto 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5: Lolita non sopporta che suo suocero, un tempo un uomo dolce e amorevole, sia diventato di ghiaccio. Dopo la morte di Antoñito e di Carmen, il Palacios ha chiuso il suo cuore e non ha voluto nemmeno vedere suo nipote Moncho. L’unico capace di avvicinarsi a lui, negli ultimi tempi, sembra essere Fidel. Lolita sta cercando di capire quale sia il legame tra loro e cosa stiano tramando. Ramon, preoccupato che la ragazza scopra i suoi veri piani, cercherà di rassicurarla. In questo tentativo, finirà per riavvicinarsi a lei ma senza raccontarle tutta la verità sui suoi futuri progetti. Intanto Valeria e David pensano al loro futuro negli Stati Uniti.

Anticipazioni Una Vita: Lolita cerca di scoprire cosa leghi Ramon a Fidel

Ramon è un uomo completamente diverso da quello che era prima. La morte di Antoñito e di Carmen lo ha cambiato totalmente, tanto che il Palacios non riesce ad aprirsi nemmeno con Lolita, la vedova di suo figlio. La ragazza ha saputo reagire alla perdita del suo amato consorte e vorrebbe che anche suo suocero cercasse di andare avanti. Lui è però sempre più buio e indecifrabile. Solo l’arrivo di Fidel lo ha scosso. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Lolita cercherà di capire cosa leghi Ramon al nuovo arrivato e cos’abbiano i due da dirsi, nonostante la recente conoscenza. Possibile che Fidel abbia così tanto ascendente o c’è qualcosa sotto?

Lolita e Ramon si riavvicinano in Una Vita Anticipazioni 24 agosto 2022

Lolita si è arrabbiata tantissimo quando Ramon non ha voluto vedere Moncho, suo nipote. Da allora i rapporti con suo suocero si sono ancora più raffreddati. La presenza di Fidel ad Acacias, sembra però in grado di ripristinare il loro rapporto, almeno in parte. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Lolita e Ramon si riavvicineranno tanto e la ragazza comincerà a sperare che il padre di Antoñito abbia finalmente superato il suo trauma. Peccato che non sappia che Ramon Palacios sta nutrendo la sua sete di vendetta e che abbia trovato in Fidel un valido aiuto. L’uomo si guarderà però bene dal dirlo alla sua apprensiva nuora, a cui racconterà solo di stare un po’ meglio.

Una Vita Anticipazioni: Valeria e David sognano l’America

Valeria e David vorrebbero darsi alla fuga e pensano che gli Stati Uniti possano essere la meta adatta per loro, per fuggire da Aurelio e dal suo tremendo scagnozzo. David ha però tradito la sua fidanzata, tornando al soldo del Quesada. Si tratta di una strategia ma avrà comunque, in un futuro prossimo, un certo peso sulla vita della coppia. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano però che intanto i due innamorati continueranno a pensare alla loro felicità e al loro amore.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 22 al 28 agosto 2022.

