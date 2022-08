Una Vita Anticipazioni 25 agosto 2022: Guillermo è geloso e si vendica di Azucena!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 25 agosto 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Guillermo vedrà Azucena salire sulla macchina di Angel e geloso deciderà di vendicarsi accettando l'invito di Claudia.

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 agosto 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.15 su Canale5, Guillermo è in preda alla gelosia. Il ragazzo vede Azucena salire sulla macchina di Angel. La bella nipote di Rosina ha ricevuto un galante invito a teatro e ha deciso di accettare. Per tutta risposta, il Sacristan deciderà di restituire pan per focaccia alla Quiñonero e accetterà di uscire con Claudia. Intanto Pascual e Hortensia hanno un altro dei loro litigi. Il locandiere accuserà la donna di essere troppo altera e cercherà di metterla al suo posto.

Anticipazioni Una Vita: Tra Guillermo e Azucena continuano le scintille

Non c'è proprio nulla da fare per riportare un po' di pace tra Guillermo e Azucena. I due ragazzi, ormai chiaramente attratti l'uno dall'altra, non riescono a coronare il loro amore. A ostacolarli ci sono le loro famiglie. Da una parte Pascual proprio non ne vuole sapere di lasciare che il suo unigenito frequenti la figlia dell'odiata Hortensia mentre quest'ultima, insieme a Rosina, vorrebbe che la sua ragazza si fidanzasse con un uomo altolocato e ricco, in modo da sistemare tutta la loro famiglia. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che questi giochetti continueranno e Angel, il nuovo corteggiatore di Azucena, sembrerà proprio fare al caso loro.

Guillermo è geloso e si vendica di Azucena in Una Vita Anticipazioni 25 agosto 2022

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Hortensia e Rosina cercheranno di convincere Azucena a lasciarsi andare al corteggiamento di Angel. Il ragazzo è di buona famiglia e sembra interessato a lei. L'ha addirittura invitata a una serata al teatro dell'opera. Azucena ha accettato ma questo farà scoppiare la gelosia di Guillermo. Il ragazzo, dopo averla vista salire sull'auto di Angel, deciderà di vendicarsi. Per farlo chiamerà una vecchia conoscenza. Il Sacristan è già finito tra le braccia di Claudia e ora deciderà di concederle un altro appuntamento.

Una Vita Anticipazioni: Pascual accusa Hortesia di essere troppo pomposa

Guillermo e Azucena non potranno coronare il loro amore se prima i loro genitori non smetteranno di odiarsi. Tra Hortensia e Pascual sembra esserci una vera e propria antipatia. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che i due finiranno per avere un altro dei loro battibecchi e il Sacristan accuserà la sua “rivale” di essere fastidiosamente altera e pomposa. Hortensia accuserà il colpo e si offenderà a morte con lui.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 22 al 28 agosto 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10