Una Vita Anticipazioni 27 ottobre 2022: Azucena se ne va! Addio Guillermo?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 27 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che il provino di Azucena sarà un successo ma ora la ragazza dovrà lasciare Acacias per andare in Francia, a Parigi. Sarà la fine della sua relazione con Guillermo?

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 ottobre 2022, in onda su Canale5 alle ore 14.10. Le Trame dell'episodio della Soap Spagnola – che ci fa compagnia dal lunedì al sabato – ci rivelano che: ad Acacias c'è grande curiosità per l'arrivo di Gabriela. La ragazza ha scatenato tutti i vicini di Genoveva, ignari che la Salmeron avesse una figlia. Intanto Azucena informa la famiglia di aver superato il provino e di dover trasferirsi, in pochi giorni, a Parigi. La novità spezza il cuore di Guillermo che non può impedire alla sua amata di seguire i suoi sogni. Intanto Liberto cerca di convincere Pascual a non prendersela con Hortensia e mettere da parte il suo risentimento verso la Rubio mentre José Miguel comincia a sospettare che Ignacio abbia un'amante.

Anticipazioni Una Vita Puntata 27 ottobre 2022: Gabriela scatena la curiosità di Acacias

Un nuovo arrivo ha sconvolto Acacias e Genoveva si è trovata faccia a faccia con sua figlia. Abbiamo così scoperto l'ultimo grande segreto della Salmeron e così come noi, anche gli abitanti di Acacias 38 sono sconvolti. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la ragazza scatenerà la curiosità dei vicini e Genoveva dovrà tenerli a bada. La Dark Lady sarà infatti impegnata a spiegare alla giovane cosa sia successo dopo la sua nascita e perché sia stata costretta ad abbandonarla. Vi anticipiamo che Gabriela, nonostante il suo bel faccino e il comportamento da signorina per bene, nasconderà un animo crudele, tanto quello della madre.

Azucena deve andarsene, Guillermo distrutto: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 27 ottobre 2022

La relazione tra Azucena e Guillermo sta per vivere un momento molto complicato. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che, nella puntata del 27 ottobre 2022, la ragazza supererà il provino con la compagnia di danza francese e comunicherà alla famiglia di doversi trasferire al più presto a Parigi. La notizia della sua imminente partenza, spezzerà il cuore a Guillermo. Il giovane non vorrà frenare la carriera della sua fidanzata ma il solo pensiero di averla lontana per diverso tempo, lo fa molto soffrire. Il Sacristan teme infatti che il loro amore possa affievolirsi. Ma per il grande affetto che prova per la giovane, deciderà di passare oltre e di darle tutto il sostegno possibile. Azucena partirà alla volta della Francia, pronta a diventare una ballerina professionista.

Una Vita Anticipazioni Puntata 27 ottobre 2022: José Miguel sospetta di Ignacio

Nella puntata di Una Vita del 27 ottobre 2022, vedremo anche Josè Miguel cominciare a sospettare di Ignacio. Dopo aver visto il ragazzo in giro per Acacias e aggirarsi vicino alla locanda di Jacinto e Fabiana, il musicista capirà che il medico sta nascondendo qualcosa. Sospettoso, gli farà una domanda a bruciapelo. Ha per caso un'amante? Il dottore negherà con tutte le forze di essere invischiato in una simile storia ma Josè non gli crederà del tutto. Intanto Liberto cercherà di calmare Pascual, furioso con Hortensia per il suo no categorico al rendere pubblica la loro relazione. Il Seler cercherà di far ragionare il suo amico, invitandolo a non farsi guidare dall'orgoglio. Intanto Luzdivina accoglierà in casa suo il fratello Higinio, che le chiederà dei soldi in prestito. Tutto questo sotto l'occhio vigile di Marcelo, che da lontano osserverà tutta la scena.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 24 al 29 ottobre 2022

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10