Una Vita Anticipazioni 25 ottobre 2022: Genoveva faccia a faccia con sua figlia Gabriela. La verità viene a galla!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 25 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Genoveva incontrerà Gabriela sua figlia. Per la Salmeron sarà un duro faccia a faccia. Intanto Lolita prega per il povero Fidel.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 ottobre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap Spagnola, che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: Fidel è stato aggredito e, dopo essere stato trasportato d'urgenza in ospedale, le sue condizioni appaiono disperate. Ignacio consiglia a Ramon e a Lolita di non lasciarsi andare a false speranze; il ragazzo potrebbe morire. Intanto Genoveva, informata dell'arrivo di Gabriela, si ritrova faccia a faccia con sua figlia. La Salmeron, ancora sconvolta, propone alla ragazza di rimanere a vivere da lei ma Marcelo non si fida della nuova arrivata. Intanto Rosina e Hortensia litigano a causa della relazione segreta di quest'ultima con Pascual.

Anticipazioni Una Vita Puntata del 25 ottobre 2022: Fidel è in fin di vita

Fidel è stato aggredito. Tutta colpa di Lolita e delle sue parole, che lo hanno colpito nel profondo. Nelle scorse puntate della Soap abbiamo visto il poliziotto fare i conti con i sensi di colpa e prendere una decisione molto importante per il suo futuro: quella di liberare il giovane anarchico che teneva prigioniero. Fidel ha deciso di voltare pagina e si è fatto promettere dal ragazzo che avrebbe lasciato la città e non si sarebbe più fatto vedere in giro. Ma purtroppo il loro patto era una farsa e il Soria è finito vittima di un attentato. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 25 ottobre 2022, le sue condizioni appariranno disperate. Ignacio consiglierà a Lolita e Ramon di non illudersi; il giovane potrebbe non farcela. Lolita soffrirà moltissimo per la situazione e la vedremo al suo capezzale, notte e giorno.

Genoveva faccia a faccia con sua figlia: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 25 ottobre 2022

Il momento della verità è finalmente arrivato. L'ultimo segreto di Genoveva Salmeron è stato svelato. La Dark Lady ha nascosto, per tutti questi anni, di avere una figlia. La bella Gabriela, dopo anni di silenzio, ha deciso di andare a cercare sua madre e si è presentata ad Acacias. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 25 ottobre 2022, Genoveva non potrà evitare il confronto con lei. Le due donne si troveranno faccia a faccia dopo tempo e per la Salmeron sarà un vero shock. Sconvolta dal rivedere la sua bambina – a cui, lo scopriremo, ha dovuto rinunciare – deciderà di accoglierla in casa sua, chiedendole di restare qualche giorno, per avere delle spiegazioni. Marcelo non sarà per nulla contento della sua presenza in casa e confiderà a Luzdivina di sospettare che la nuova arrivata sia una bugiarda. Avrà ragione?

Anticipazioni Un Vita 25 ottobre 2022: Rosina e Hortensia litigano a causa di Pascual

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 25 ottobre 2022, vedremo Rosina e Hortensia litigare furiosamente. Dopo aver scoperto la sorella tra le braccia di Pascual, la moglie di Liberto non è riuscita a trattenere la sua ira. L'atteggiamento di Hortensia è disdicevole e la donna non avrebbe dovuto permettersi di tenere nascosta una simile relazione. Le Rubio saranno costrette a trovare un punto di incontro e forse Hortensia dovrà rinunciare all'amore per il padre del suo futuro genero, per non creare scandalo e impedire a sua figlia di essere felice.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10