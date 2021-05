Una Vita Anticipazioni 25 maggio 2021: Genoveva sotto torchio per l'omicidio di Ursula

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 25 maggio 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, tutti gli indizi conducono a Genoveva, Mendez va a casa suo per metterla sotto torchio. Felipe è in ansia...

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 maggio 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, il commissario Mendez si presenta a casa di Genoveva per porle delle domande su Ursula. Marcia chiede a Santiago un favore che riguarda Felipe.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva e Santiago hanno assassinato Ursula

Chi ha ucciso Ursula, decretando la fine del suo lungo regno del terrore? Ovviamente Genoveva Salmeron. L'ex alleata infatti, intimorita dai recenti sabotaggi della pericolosa Dicenta, non ha avuto più scelta. Ursula ha tentato di smascherarla, prima con Marcia e poi addirittura con Felipe, a cui ha rivelato la truffa architettata ai suoi danni. E' per questo che Genoveva aiutata da Ismael, ha pianificato un agguato contro la Signora di Acacias.

Una Vita Anticipazioni: I due complici hanno lasciato indizi

Le immagini hanno mostrato Santiago/Ismael sparare a Ursula e Genoveva finirla con un pugnale, lo stesso che Ursula recava con se pronta ad uccidere la sua nemica. Il frame della Dicenta distesa in una pozza di sangue, avvolta da candida neve, è stato l'ultimo per la regina cattiva di Acacias e anche il più compromettente per i due assassini. La coppia infatti non è riuscita per tempo a sbarazzarsi del cadavere della Dicenta subito ritrovato e identificato. La scena del delitto dunque, cela delle prove che potrebbero seriamente mettere a rischio i due assassini.

Mendez sospetta di Genoveva, nella Puntata di Una Vita del 25 maggio 2021

Mendez è un commissario capace e attento, nulla gli sfugge e gli indizi lasciati da Genoveva e Santiago sembrano condurlo proprio alla Salmeron. Il detective infatti si presenterà alla porta della donna per porle alcune domande che ovviamente metteranno in allarme Felipe. L'Alvarez Hermoso ha già interrogato la futura moglie, per scongiurare un eventuale coinvolgimento nell'efferato omicidio della Dicenta, ma conosce bene Mendez e si fida del suo intuito, è per questo che, nonostante Genoveva continui a negare, l'avvocato inizierà a nutrire qualche sospetto. Nel frattempo Marcia, prima di lasciare Acacias, chiede a Santiago un favore che riguarda proprio Felipe. Di cosa si tratterà?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 maggio 2021

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.