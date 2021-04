Una Vita Anticipazioni 22 aprile 2021: Santiago sotto shock! E' lui l'unico indiziato...

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 22 aprile 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, mentre Jacinto, Marcelina e Casilda, discutono su come ripartire una eventuale vincita alla lotteria, Felicia pretende da Maite delle spiegazioni sul recente comportamento di sua figlia Camino. Nel frattempo a Casa Dominguez, Emilio si inginocchia per chiedere la mano di Cinta. Santiago vive un momento davvero complicato: è lui l'unico indiziato per l'incidente a Felipe.

Una Vita Anticipazioni: Jacinto asseconderà la richiesta di Marcelina o darà ragione a Casilda?

Jacinto compra un biglietto della lotteria e Marcelina pretende che un'eventuale vincita venga ripartita per tre, ma Casilda protesta. La cameriera infatti, non sembra d'accordo con la collega riguardo a una divisione che giudica assolurtamente non equa. L'ultima parola toccherà a Jacinto, cosa deciderà di fare il cugino di Casilda? Del resto Marcelina è sua moglie...

Felicia pretende delle risposte da Maite sul comportamento di Camino, nella Puntata di Una Vita del

Camino e Felicia si rappacificano e la giovane conferma di stare bene, Felicia però pretende delle spiegazioni da Maite. La pittrice negli ultimi tempi è stata molto vicina sua figlia, è dunque l'unica a conoscere i motivi del grande turbamento che negli ultimi tempi ha scosso la dolce Camino. Cesareo aveva anche ipotizzato che la povera ragazza fosse afflitta da pena d'amore, e ora la Pasamar vuole vederci chiaro...

Una Vita Anticipazioni: Emilio chiede a Cinta di sposarlo, Bellita è sconvolta!

Emilio chiede a José Miguel il permesso di sposare Cinta e lui acconsente, ma Bellita non sembra d'accordo. La donna, da quando ha indiziato a sospettare un tradimento di Josè, è molto sfiduciata nei confronti del genere maschile. A metterle strane idee in testa sul conto del povero marito, è stata ovviamente Margarita, la moglie di Carchano infatti, sta tramando per dividere la coppia ormai da tempo. La Del Campo, ignara delle cattive intenzione dell'amica, si confiderà proprio con lei riguardo alla sconvolgente proposta ricevuta dalla sua Cinta!

Santiago è l'unico indiziato per l'incidente che ha coinvolto Felipe, nella Puntata di una Vita in onda oggi su Canale 5

La povera Marcia si trova ad affrontare un durissimo interrogatorio, Mendez infatti, sembra concentrare ogni sospetto proprio su di lei e sul suo compagno. Per l'ispettore, Marcia è una probabile complice. La Sampaio non sa nulla, come tutti nutre dei dubbi sull'innocenza del marito, ma non è a conoscenza di un effettivo coinvolgimento dell'uomo nella drammatica vicenda. I quesiti del detective, resteranno dunque irrisolti e Marcia, seppur sospettata, potrà per il momento tornare a casa. Al suo rientro verrà però accolta da un impaurito Santiago, il quale, pur continuando a professarsi innocente, le chiederà di mentire per fornirgli un alibi che lo scagioni completamente. Marcia crederà alle parole del marito? Sarà pronta a spergiurare il falso per metterlo al sicuro?

