Una Vita Anticipazioni 25 marzo 2022: Marcos indaga sulla morte di Felicia!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 25 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Indalecia tenta ancora di sedurre Jacinto, ma lui le fa capire che ama Marcelina e che le sarà sempre fedele. Marcos cerca di indagare sulla morte di Felicia.

Una Vita Anticipazioni: Jacinto decide di chiudere con Indalecia

Jacinto pensa sempre a Marcelina ma è passato tanto tempo da quando la moglie è partita e lui sembra fare sempre maggior fatica a cavarsela da solo. Il poverino non riesce a frenare il suo istinto, ha bisogno di affetto e premure che in questo momento riesce ad offrirgli solo Indalecia. E' per questo che dopo qualche tentennamento iniziale, Jacinto si è lasciato andare accettando la corte della cugina di sua moglie. Benigna tornata però ad Acacias senza preavviso, li ha scoperti condividere una cena romantica, ed è andata su tutte le furie! Di fronte alla reazione della zia, Jacinto ha compreso di dover fare un passo indietro, nonostante infatti Indalecia continui a fare pressione lui sceglie di chiudere!

Una Vita Anticipazioni: Marcos teme che dietro la morte di Felicia ci sia Aurelio

Nel frattempo Marcos, reduce da un terribile confronto con la figlia Anabel che l'ha accusato di essere un assassino, arrivando addirittura ad insinuare un suo coinvolgimento nella drammatica morte di Felicia, deciderà di far chiarezza proprio su questo ultimo inspiegabile decesso. Marcos è convinto che dietro alla morte della Pasamar possa esserci Aurelio, il suo nemico, responsabile di tutti i suoi guai compreso il voltafaccia della figlia.

Quando Felicia è morta, Marcos era in Messico. Assente in occasione della tragedia, ha preteso però di sapere di più sull'accaduto, interrogando sua figlia e Soledad, purtroppo senza grande successo. Le due donne non hanno saputo aggiungere molto rispetto alla versione ufficiale dei fatti: Felicia è morta a causa di un attacco cardiaco. A Marcos però non è bastato, ha infatti richiesto l'autopsia sul corpo della vittima e ha iniziato ad investigare per fare finalmente giustizia.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 21 al 26 marzo 2021.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10