Una Vita Anticipazioni 27 maggio 2022: Anabel sceglie Aurelio e chiude i ponti con suo padre Marcos!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 27 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che dopo aver ripudiato suo padre sotto lo sguardo compiaciuto di Aurelio, Anabel si allontanerà definitivamente da lui.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 27 maggio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: dopo avere ripudiato Marcos alla presenza di Aurelio, i rapporti tra Anabel e il padre si fanno sempre più tesi.

Una Vita Anticipazioni: Anabel ripudia Marcos e accetta di sposare Aurelio

Anabel chiede ad Aurelio di fare un ultimo tentativo per convincere Marcos ad approvare il fidanzamento. Purtroppo le cose non vanno a buon fine e la Bacigalupe, furiosa per l'ostilità di suo padre, decide di allontanarlo per sempre. La ragazza lo ripudierà sotto lo sguardo compiaciuto del nemico Aurelio, poi in gran segreto dirà al Quesada di essere pronta a fuggire con lui per diventare sua moglie. Ovviamente la poverina non immagina del crudele piano che l'innamorato sta progettando alle sue spalle...

Una Vita Anticipazioni: Aurelio vuole liberarsi di Anabel

Aurelio ha scoperto da Fausto, l'amante di Soledad, dell'imminente attentato che sconvolgerà Acacias. Pur essendo completamente indifferente agli scontri politici alla base di questo attacco, il Quesada appoggerà subito il piano, convinto di poter volgere la situazione a proprio vantaggio. Aurelio informa Genoveva di voler approfittare della strage per liberarsi di tutti i suoi nemici, compresa Anabel. E' dunque questa la verità: Aurelio non prova alcun coinvolgimento per Anabel, anzi, l'uomo sembra ormai completamente sedotto dalla Salmeron.

Anabel non ha intenzione di farsi ostacolare da Marcos, nella Puntata di Una Vita del 27 maggio 2022

Marcos non è un brav'uomo, anzi, è uno spietato criminale ma ha trascorso parte della sua vita al servizio del padre dei fratelli Quesada e sa bene di cosa è capace quella famiglia. E' per questo che vuole tenere, l'unica persona a lui davvero cara, lontana da loro. Anabel però è ormai completamente sorda agli appelli del padre e intollerante alle sue severe restrizioni, ama Aurelio e non ha più intenzione di farsi ostacolare dal genitore. Purtroppo questo farà sì che la ragazza si troverà presto indifesa vittima dell'uomo a cui sta donando il suo cuore!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 23 al 29 maggio 2022

Beautiful va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 13.40.