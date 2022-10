Una Vita Anticipazioni 19 ottobre 2022: Hortensia deve resistere alla passione. E' un segreto!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 19 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Hortensia dovrà fingere di non provare una grande attrazione sessuale per Pascual mentre il Sacristan sarà impegnato a organizzare una sorpresa per sua madre.

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 19 ottobre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Ecco le Trame dell'episodio della Soap Spagnola che ci fa compagnia dal lunedì al sabato: tra Hortensia e Pascual è scattata la passione. Dopo mesi di liti, i due hanno capito di provare una forte attrazione l'uno per l'altra e tutto si è scatenato in un bacio. La Rubio deve però tenere segreta questa sua relazione; nessuno, neanche sua sorella Rosina, deve venirne a conoscenza. Ma fingere che le cose vadano come sempre, non è semplice. Intanto Inma sente la mancanza di casa sua e Guillermo decide di rallegrarla preparandole una festa tradizione valenciana ad Acacias.

Anticipazioni Una Vita: Una passione travolgente tra Hortensia e Pascual

Chi lo avrebbe mai detto che i due nemici per la pelle di Una Vita, diventassero amanti? Ebbene è successo! Tra Hortensia e Pascual è scoppiata la passione e i due, nelle scorse puntate della Soap, si sono scambiati un bacio appassionato. Complice forse la vendita del brevetto del manico pulitore e la risoluzione di tutti i problemi economici della famiglia, la Rubio si è lasciata andare e ora sembra una persona completamente diversa. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che i due amanti dovranno cercare di tenere nascosta la loro relazione e non vorranno rivelare nulla neanche a Rosina e Liberto. Ma, ve lo anticipiamo, i loro sotterfugi non dureranno a lungo.

Hortensia costretta a soffocare la sua passione per Pascual: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 19 ottobre 2022

Anticipazioni Una Vita Puntata del 19 ottobre 2022: Guillermo organizza una sorpresa per Inma

Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Guillermo, nella puntata del 19 ottobre 2022, sarà impegnato non solo a fingere distacco da Hortensia ma anche ad aiutare sua madre a vincere la malinconia. Inma sentirà molta nostalgia di casa e della sua terra, tanto da sentirsi molto triste. Suo figlio, vedendola così abbattuta, deciderà di prepararle una sorpresa. Organizzerà ad Acacias una festa in stile valenciano e tutti gli inquilini saranno invitati a questo grande evento. Inma ne sarà felicissima e si troverà, nonostante i km di distanza, di nuovo nel suo mondo. Intanto Lolita continuerà a voler sapere la verità. Ramon e Fidel dovranno spiegarle cosa sta succedendo. Quello che le riveleranno sarà molto duro da digerire.

