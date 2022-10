Una Vita Anticipazioni 18 ottobre 2022: Lolita vuole la verità. Fidel e Ramon sotto torchio!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 18 ottobre 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Canale5 rivelano che Lolita, appena dimessa dall'ospedale, affronterà Fidel e Ramon in cerca di spiegazioni. Cosa stanno combinando quei due? Devono parlare!

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 ottobre 2022, in onda alle 14.10 su Canale5. Nell'episodio della Soap Spagnola – che ci fa compagnia dal lunedì al sabato – Lolita viene dimessa dall'ospedale. Il suo ritorno a casa è però molto amaro. La ragazza sa di dover affrontare le bugie che fino a ora le sono state raccontante. La Casado deciderà di parlare con Fidel e Ramon per scoprire cosa i due le hanno tenuto nascosto sino a ora; non intenderà in alcun modo permettere a nessuno dei due di continuare a mentirle. Vorrà la verità. Intanto Marcelo informerà Genoveva di volersene andare e la Salmeron cercherà di convincerlo a rimanere al suo servizio mentre Dori non si sentirà tanto bene. Felipe sarà molto preoccupato.

Lolita vuole la verità e subito: ecco cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 18 ottobre 2022

Nelle puntate scorse di Una Vita abbiamo visto Lolita scoprire Ramon puntare una pistola contro David. La ragazza ha scoperto che suo suocero e Fidel hanno tramato qualcosa sino a quel momento e incapace di sopportarlo, la Casado si è sentita male ed è finita in ospedale. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che nella puntata del 18 ottobre 2022, Lolita – uscita dalla clinica e tornata a casa – deciderà di vederci chiaro nella faccenda. Fidel e Ramon le devono immediate spiegazioni e lei vuole la verità, sebbene cruda e difficile da digerire. Li metterà così sotto torchio, determinata a sapere cosa stanno combinando e il perché di tutti questi sotterfugi. E per lei non sarà facile capire che il Palacios e l'uomo a cui si stava affezionando, hanno ordito una congiura per vendicarsi degli anarchici, sporcandosi le mani di sangue.

Anticipazioni Una Vita Puntata 18 ottobre 2022: Genoveva non vuole perdere Marcelo

Aurelio è morto e per Marcelo non c'è più alcuna ragione di rimanere ad Acacias. Il maggiordomo prestava servizio al Quesada per mantenere una promessa fatta al padre del terribile nemico di Acacias. Ma ora che il suo “protetto” non c'è più, la sua permanenza nel quartiere è inutile. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che Genoveva non vorrà perdere il suo fidato collaboratore. La Salmeron si è affezionata a Marcelo – che le ha salvato più volte la vita e le ha dimostrato dell'affetto – e per questo – nella puntata della soap del 18 ottobre 2022 – cercherà di convincerlo a rimanere al suo servizio. Ma il maggiordomo sarà più che mai convinto di doversene andare.

Una Vita Anticipazioni: Dori si sente male. Felipe preoccupato

Dori ha confessato la verità a Felipe. La donna ha rivelato all'avvocato di averlo usato come cavia per un suo esperimento ed è per questo che non poteva accettare di sposarlo, non con questa tremenda bugia tra loro. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che questa rivelazione farà allontanare l'avvocato dalla finta infermiera ma non gli impedirà di provare per lei apprensione, quando scoprirà dei suoi malesseri. Dori avrà dei grossi capogiri, che metteranno l'Alvarez-Hermoso in agitazione. Cosa le starà succedendo?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 17 al 22 ottobre 2022

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10