Una Vita Anticipazioni 18 giugno 2021: Los Pontones convince Ildefonso a rinunciare al duello

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 18 giugno 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Los Pontones convince Ildefonso a rinunciare al duello, ma Camino vedrà finalmente il vero volto del suo pretendente.

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 18 giugno 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Jacinto, dopo aver letto la sua lettera, toglie il saluto a Servante. Il marchese di Los Pontones convince Ildefonso a rinunciare al duello.

Una Vita Anticipazioni: Dopo Agustina e Bellita, anche Jacinto riceverà una lettera di Ursula

Dopo Agustina, che ha prontamente affrontato Genoveva, e Bellita, che ha finito per schiaffeggiare la consuocera Felicia, altri abitanti di Acacias 38, riceveranno le epistole di Ursula. In quella indirizzata a Rosina, ad esempio, ci sarà scritto che il marito, Liberto, l’ha tradita con più donne. Carmen rimarrà sconvolta nell'apprendere invece, che Ramon non fa altro che recarsi alla tomba della moglie deceduta, Trini, mentre quest'ultimo, nella propria lettera, leggerà che Genoveva ha avuto la stessa responsabilità di Alfredo Bryce nell'incidente che quasi gli costò la vita. Lolita tornerà ad assumere un atteggiamento ostile nei confronti della suocera: Ursula le scriverà che quest'ultima si è sempre sentita superiore a lei e a Trini, due semplici donne di Cabrahigo. Nell'episodio in onda vedremo inoltre due vecchi amici l'uno contro l'altro, parliamo di Servante e Jacinto, il vigilante infatti, dopo aver letto il messaggio della Dicenta, toglierà il saluto al portiere. Insomma, il quartiere verrà colpito da un vero e proprio terremoto: nessuno sarà capace di distinguere quali siano le verità e quali siano le menzogne che la defunta racconta.

Una Vita Anticipazioni: ildefonso ha sfidato a duello

Ildefonso, pretendente di Camino, è sembrato finora un ragazzo molto assennato e gentile. In fondo però, ne la Pasamar, ne la sua famiglia e probabilmente nessuno nel quartiere, tranne l'emerito zio, può dire di conoscere davvero il marchesino. Ma la sua presa di posizione nei confronti di Antonito, reo di avergli confidato, goliardicamente, di essersi sottratto grazie ad un espediente al servizio militare, farà presto trasparire la sua vera natura. Il marchesino infatti, contrariato dall'inganno perpetrato dal Palacios ai danni della Repubblica, lo sfiderà a duello, dimostrando di essere un uomo dispotico e violento.

Il Marchese Los Pontones riuscirà a evitare il duello tra Ildefonso e Antonito, nella Puntata di Una Vita del 18 giugno 2021

Anticipazioni rivelano che, fortunatamente il duello verrà evitato grazie all'intercessione del Marchese Los Pontones che riuscirà a far ragionare il nipote. Ma credete che questa intemperanza di Ildefonso non influirà sull'opinione di Camino? La ragazza, che finora non ha trovato il coraggio di dire al pretendente la verità sui sentimenti, finalmente, nonostante gli ammonimenti della madre, uscirà allo scoperto e accuserà Ildefonso di essere un uomo violento.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Una Vita dal 14 al 20 giugno 2021.

