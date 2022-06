Una Vita Anticipazioni 17 giugno 2022: David respinge le avance di Genoveva

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 17 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: David respinge le avance di Genoveva e lei si giustifica dicendo che lo stava mettendo alla prova per verificare la sua fedeltà alla moglie e la sua lealtà in generale.

Una Vita Anticipazioni: Genoveva tende una trappola a David

Genoveva non è affatto una sprovveduta, la machiavellica Dark Lady, regina di grandi messinscene, non si fa certo abbindolare dal giovane David e dalla sua presunta sposa. Tuttavia Aurelio finisce ancora una volta per sottovalutarla. Quando la donna infatti gli dirà chiaramente di non fidarsi della coppia, lui cercherà di convincerla della buonafede di entrambi. Certo poi di essere riuscito ad abbindolare la moglie, tornerà a gestire David e Valeria come fa ormai da tempo. La Salmeron però, non ha creduto nemmeno ad una parola del Quesada, anzi, rafforzati i sospetti, deciderà di tendere una trappola a David cercando di sedurlo.

Una Vita Anticipazioni: Ecco la verità su Valeria e David...

Genoveva non si sbaglia affatto sul conto di Valeria e David: non solo i due conoscono da tempo Aurelio ma non sono affatto una coppia. David e Valeria non sono sposati, anzi, il vero marito della donna è un certo Rodrigo. Il ragazzo infatti è stato solo ingaggiato per badare a Lei almeno finché Rodrigo resterà sotto la protezione di Aurelio. Genoveva non è a conoscenza di tutta questa ingarbugliata situazione ma sospetta fin dal primo giorno dei due ragazzi e per questo decide di mettersi all'opera per smascherarli.

David respinge Genoveva, nella Puntata di Una Vita del 17 giugno 2022

Genoveva è pronta a tutto per smascherare la nuova giovane coppia di recente giunta ad Acacias, è convinta infatti che suo marito non le abbia detto tutta la verità sui due ragazzi. I suoi dubbi si concentrano soprattutto sulla natura del rapporto tra Valeria e David, la Dark Lady ha notato un certo distacco tra i due sposini. E' così che decide di mettere alla prova David sfoderando tutte le sue armi di seduzione. Purtroppo, quello che la donna non immagina, è che David, pur non essendo il vero marito di Valeria, è molto attratto dalla ragazza. A indurre infatti il giovane a respingere le avance della Salmeron, non sarà solo il rispetto del suo ruolo e la paura di Aurelio ma anche un interesse verso la bella Valeria. Insomma, per una serie di condizioni, il piano di Genoveva fallirà miseramente!

