Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Una Vita in onda martedì 16 giugno 2020. Nella trama dell'episodio in onda su Canale 5 alle 14.10, Eduardo scopre che Lucia e Telmo hanno passato la notte insieme. Il Torralba va su tutte le furie e non sopportando il tradimento della moglie, la aggredisce violentemente. Lucia perde i sensi e viene portata all'ospedale. La diagnosi sarà terribile! Ma vediamo insieme il riassunto di quello che accadrà domani.

Anticipazioni Una Vita: Lucia e Telmo, amore eterno

Al cuor non si comanda e nonostante i dieci anni di separazione, tra Telmo e Lucia è ancora amore. L'ex sacerdote non ha mai dimenticato la sua amata e la stessa cosa è valsa per lei. L'Alvarado, per mascherare la sua gravidanza, ha però accetto di sposare Eduardo e ora è imprigionata in un matrimonio senza amore e senza la possibilità di dire al mondo che Mateo è un Martinez. Con grande pena, ha alla fine confessato a Telmo che il piccolo è suo figlio e i due hanno ritrovato la passione di un tempo, passando la notte insieme.

Eduardo, furioso, rischia di uccidere Lucia nelle Anticipazioni di Una Vita del 16 giugno 2020

Lucia non ha fatto ritorno a casa per la notte ed Eduardo l'ha attesa invano. Il Torralba ha capito che sua moglie è stata in compagnia di Telmo e che i due, sicuramente hanno ceduto alla passione. Il terribile marito dell'Alvarado, ha da sempre intuito che la sua consorte non ha mai dimenticato il padre di suo figlio ma non ha nessuna intenzione di permetterle di lasciarlo. Lucia è in pericolo. Eduardo, appena sarà tornata a casa, la picchierà a morte mandandola in ospedale.

Una Vita Anticipazioni: Lucia scopre di essere malata

La corsa in ospedale per salvare Lucia sarà velocissima e la ragazza riprenderà i sensi. Purtroppo però il medico avrà da darle una brutta notizia: sta morendo. L'Alvarado soffre di una malattia incurabile e presto dovrà dire addio ai suoi cari. Le Anticipazioni di Una Vita ci rivelano che non ci sarà nulla da fare e toccherà a Telmo occuparsi di tutto. Ma prima toccherà a un altro personaggio lasciare per sempre le trame della soap.

