Una Vita Anticipazioni 15 luglio 2022: Luzdivina ha tradito Marcelo

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 15 luglio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: Luzdivina si scusa con Marcelo per avere parlato della nipote Sara a Genoveva, ma il maggiordomo non crede alla sincerità delle sue scuse. Azucena ritiene che Guillermo corteggi Claudia.

Una Vita Anticipazioni: Luzdivina ha scoperto dell'esistenza di Sara

I motivi della scelta di Luzdivina da parte del rigido maggiordomo Marcelo, un uomo molto rigido e legato alle etichette, non sono stati ben chiari agli spettatori fino ad un dialogo con Aurelio. Il Quesada ha fatto notare al servitore la grande somiglianza tra Luzdivina e una sua defunta nipote. Marcelo però, pur confermando, ha affermato di non essersi accorto della cosa. Ciò che abbiamo visto dopo però, ha finito per smentire le parole dell'uomo, la ragazza infatti, ha scoperto nella stanza di Marcelo il ritratto di una donna misteriosa identica a lei.

Luzdivina tradisce Marcelo, nella Puntata di Una Vita del 15 luglio 2022

Marcelo ha capito subito di dover raccontare tutta la verità a Luzdivina, dopo la scoperta del ritratto era inevitabile. Certo non immaginava che la ragazza potesse rivelare il suo segreto alla sua peggior nemica, Genoveva. Tra l'uomo e la Salmeron non corre buon sangue, Marcelo ha smascherato la moglie del suo boss in più di una occasione. Genoveva, in cerca di informazioni preziose per mettere Marcelo spalle al muro, ha quindi iniziato a fare pressioni sulla giovane cameriera, la quale ha finito per cedere e spifferare tutta la storia su Sara, defunta nipote di Marcelo. Nonostante le successive scuse, il maggiordomo, convinto che la sua protetta non sia sincera, non le concederà alcun perdono...

Una Vita Anticipazioni: Guillermo cede alle lusinghe di Claudia? Azucena è gelosa!

Sta sbocciando pian piano l'amore tra i due giovani nuovi protagonisti di Una Vita, Guillermo e Azucena. Il Sacristan ha mostrato da subito grande attrazione per la nipote di Rosina, al contrario Azucena ha avuto bisogno di maggior tempo ma ora l'interesse sembra reciproco. Solo dopo la deludente lettera del fidanzato, missiva in cui le chiariva di voler chiudere definitivamente la relazione, Azucena ha iniziato a guardare con occhi diversi il bel proprietario del Nuovo Secolo. Le educate premure di Guillermo non sfuggono quindi alla dolce ballerina che, convinta dai consigli di madre e zia, decide di dare una seconda occasione all'amore. I due ragazzi piano piano si avvicinano e iniziano a frequentarsi. Ma Azucena deve stare attenta perché sembra proprio che non sia l'unica ad aver messo gli occhi addosso al ragazzo. Claudia, un'altra allieva dell'accademia di ballo, ha delle mire su Guillermo e lui non sembra disdegnarle affatto.

