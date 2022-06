Una Vita Anticipazioni 10 giugno 2022: Aurelio ricorda a David il suo ruolo!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 10 giugno 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.10 su Canale 5: la maggiore vicinanza tra David e Valeria preoccupa Aurelio Quesada, che ricorda a David il suo ruolo: deve sorvegliare la ragazza nella speranza che il marito Rodrigo la contatti.

Una Vita anticipazioni: Genoveva sospetta di Valeria e David

Dopo il salto temporale abbiamo conosciuto Valeria e David. Il primo incontro con la coppia aveva fatto sorgere più di un dubbio nella scaltra Salmeron. In particolare, l'atteggiamento della donna aveva lasciato trapelare una pregressa conoscenza con il Quesada. L'unione tra Aurelio e Genoveva non è che di convenienza, coscienti di avere entrambi molto da guadagnare, hanno finito per trovare un accordo. Tuttavia la Salmeron non si fida affatto del marito e continua segretamente a tenerlo sotto controllo. La confidenza con la nuova coppia arrivata nel quartiere, David e Valeria, non è sfuggita alla Dark Lady che in un incontro successivo con David ha confermato i suoi dubbi: quei due non sono chi dicono di essere!

Una Vita anticipazioni: La verità su Valeria e David

Genoveva non si sbaglia sul conto di Valeria e David: non solo i due conoscono da tempo Aurelio ma non sono affatto una coppia. David e Valeria non sono sposati, anzi, il vero marito della donna è un certo Rodrigo. Il ragazzo infatti è stato solo ingaggiato per badare a Lei almeno finché Rodrigo resterà sotto la protezione di Aurelio. In verità il Quesada sembra avere delle mire sulla giovane l'abbiamo visto occultare le lettere che Valeria gli ha consegnato per il marito.

Aurelio intima a David di stare lontano da Valeria e rispettare il suo ruolo, nella Puntata di Una Vita del 10 giugno 2022

Dopo un recente scontro a causa dell'atteggiamento sempre più asfissiante di David, Valeria e il ragazzo si sono rappacificati. Il loro rapporto, complice la farsa che portano avanti, si sta facendo sempre più intimo, al punto d'allarmare Aurelio. E' così che il Queseda deciderà di affrontare David pretendendo da lui assoluta obbedienza. Il pericoloso marito di Genoveva lancerà un avvertimento: non devi guardare Valeria con gli occhi di un amante.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10