Una Vita Anticipazioni 14 luglio 2022: Ignacio chiude con l'amante!

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 14 luglio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Ignacio, scoperta una pericolosa lettera dell'amante indirizzata ad Alodia, si vede costretto a chiudere per sempre la relazione.

Una Vita Anticipazioni: Ignacio ha un'amante

Ignacio, ormai sposato con Alodia, sembra proprio non volerne sapere di essere fedele a sua moglie. Sono mesi ormai che la tradisce. E' partito con qualche storiella clandestina di una notte fino a trovarsi un'amante fissa. Per fortuna l'ex cameriera non sospetta nulla e Ignacio può continuare sereno a fare i suoi porci comodi. Il dottorino infatti, non sembra affatto pentito della sua condotta, è convinto che tutto fili secondo i piani. Ma le cose sono destinate a cambiare...

Ignacio cerca di allontanare l'amante da Alodia

Ignacio continua a portare avanti una relazione fatta di tradimenti e inganni. Il dottore ha una storia clandestina e Alodia non sospetta di nulla. Lui sembra destreggiarsi bene tra le due donne ma un biglietto inaspettato lo avvertirà che le cose sono destinate a cambiare molto presto e che il suo inganno rischia di essere rivelato. Ignacio è sconvolto e impaurito, per lui è tempo di correre ai ripari... Mentre Ignacio pensa a come risolvere questa angosciante situazione, Alodia decide di rimandare il trasloco perché scontenta del lavoro dell’imbianchino. L'unica grande ansia della giovane è far ridipingere la casa, Ignacio invece ha un problema più grande: evitare che la moglie scopra il suo tradimento. Il dottore disperato chiederà aiuto a Jacinto per tenere alla larga l'amante, raccontandogli che la donna non è altro che una paziente insoddisfatta decisa a vendicarsi importunando Alodia. Ma il portinaio non crede alla sua versione.

Ignacio costretto a troncare con l'amante! Nella Puntata di Una Vita del 14 luglio 2022

Ormai tutti gli amici di Ignacio sospettano della sua condotta e del dubbio legame con questa strana donna che continua a gironzolare intorno alla coppia. Nessuno si è bevuto la storia della paziente scontenta e vendicativa e Ignacio capisce che per evitare di mandare a monte il suo matrimonio deve rimettere in riga l'amante. Deve farlo proprio lui, prima che la donna racconti tutta la verità ad Alodia. Quando però scopre una lettera inviata a sua moglie, capisce che nessun confronto o accordo potrà frenare la smania dell'amante di averlo tutto per se. Ad Ignacio non resterà dunque che troncare di netto e giurare fedeltà ad Alodia!

