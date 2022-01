Una Vita Anticipazioni 14 Gennaio 2022: Natalia continua a provarci con Antonito

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 14 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Natalia, imperterrita, continuerà nel tentativo di sedurre Antonito.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 14 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Roberto, per distrarre Miguel dai conti del ristorante, gli presenta Berenguer, un nuovo cliente. Natalia, imperterrita, continua nel tentativo di sedurre Antonito.

Una Vita Anticipazioni: Roberto cerca di distrarre Miguel dai conti del ristorante...

I due abili rapinatori Roberto e Sabina sono pronti a tutto pur di allontanare occhi indiscreti dal loro piano, purtroppo tra i curiosi c'è anche il loro giovane nipote Miguel. Il ragazzo all'oscuro dei loro loschi traffici di famiglia, ha rischiato più di una volta di smascherarli. E ora che si è messo a controllare tutti conti del ristorante, i nonni sono davvero preoccupati. Gli affari della locanda non vanno bene, ma del resto l'acquisto del locale è solo una copertura per i due anziani ladri, Miguel però non deve scoprirlo e Roberto per evitarlo prova a distrarlo presentandogli un nuovo misterioso cliente, Berenguer.

Una Vita Anticipazioni: Lolita parte e Natalia si avventa sulla preda!

Solo poche ore dopo la partenza della povera Lolita per Cabrahigo, Natalia ha iniziato a sedurre il suo Antonito. La Quesada aveva dimostrato interesse per l'affascinate politico già in occasione della festa in onore di Marcos e Felicia, dove aveva tentato spudoratamente di abbordarlo sotto gli occhi della sua gelosissima moglie. E' stato proprio quell'evento a scatenare lo stress di Lolita, costretta ad allontanarsi dal quartiere per ritrovare un po' di serenità.

Antonito riuscirà a resistere alle avance di Natalia? Nella Puntata di Una Vita del 14 gennaio 2022

Appena Lolita ha lasciato il quartiere, Natalia, interessata ad Antonito, ha messo in atto il suo piano. La ragazza, senza alcuna remora, ha iniziato a civettare. La sua bellezza e i suoi modi sensuali non hanno lasciato indifferente il Palacios, troppo preoccupato però, per poter star dietro alla ragazza e alle sue mille tentazioni. Ma Natalia non si è lasciata scoraggiare, anzi, le sue avance si sono fatte più pressanti e neppure il ritorno di Lolita è riuscito a frenarla. Quanto ancora Antonito riuscirà a resistere? Nell'episodio in onda vedremo la ragazza andare avanti imperterrita, purtroppo vi anticipiamo che nonostante il Palacios si impegni per starle alla larga, si troverà presto in una situazione abbastanza compromettente per colpa della sua abile ammaliatrice...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 10 al 15 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.