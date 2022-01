Una Vita Anticipazioni 7 Gennaio 2022: Natalia prova a sedurre Antonito!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 7 gennaio 2022 su Canale 5. Le Trame dell'episodio rivelano che Lolita parte per stare via con Moncho per qualche giorno e Natalia ne approfitta per mettersi a civettare con Antonito.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Una Vita per la puntata del 7 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio della Soap, in onda alle 14.25 su Canale5: Lolita parte per stare via con Moncho per qualche giorno e Natalia ne approfitta per mettersi a civettare con Antonito, che però è turbato da una lettera anonima di minacce.

Una Vita Anticipazioni: Lolita sta male a causa dello stress

Lolita perde i sensi e cade a terra, è la seconda volta nel giro di pochi giorni. Carmen e Ramon intervengono subito per soccorrere la poverina e chiedono un immediato consulto medico. Lolita è cagionevole ed è giusto che si sottoponga a test e visite per cercare di risolvere i suoi problemi di salute. Purtroppo il medico non sembrerà riuscire ad inquadrare il problema della poverina e finirà per attribuire il malore a semplice stress. di fronte alla diagnosi, la ragazza, spinta anche dai suoi cari, deciderà di ritrovare un po' di serenità tornando nella sua Cabrahigo insieme al piccolo Moncho.

Ntalia tenta di sedurre Antonito, nella puntata di Una Vita del 7 gennaio 2022

Quando il gatto non c'è i topi ballano, solo poche ore dopo la partenza della povera Lolita, un'abile seduttrice proverà a tentare Antonito. Stiamo parlando di Natalia, la donna sembra nutrire un certo interesse per l'affascinate politico e già in occasione della festa in onore di Marcos e Felicia, aveva cercato di abbordarlo sotto gli occhi della sua gelosissima moglie. E' stato proprio quel evento a scatenare lo stress di Lolita, costretta ad allontanarsi dal quartiere per ritrovare un po' di serenità.

Una Vita Anticipazioni: Antonito ha troppi pensieri per star dietro a Natalia

Appena Lolita ha lasciato il quartiere, Natalia, interessata ad Antonito, ha messo in atto il suo piano. La ragazza, senza alcuna remora, ha iniziato a civettare. La sua bellezza e i suoi modi sensuali non hanno lasciato indifferente il Palacios, troppo preoccupato però per poter star dietro alla ragazza e alle sue mille tentazioni. A impensierire il poverino infatti sono le insistenti pressioni di Solano che cerca di corromperlo con ogni mezzo!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Una Vita dal 3 all'8 gennaio 2022.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.