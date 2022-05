Una Vita Anticipazioni 13 maggio 2022: Ignacio non ne vuole sapere di Alodia e del suo bambino!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della Puntata di Una Vita in onda il 13 maggio 2022 su Canale 5. Le trame rivelano che Casilda incoraggia Alodia a parlare di nuovo con Ignacio ma la ragazza capisce che il Signorino non ne vuole sapere della sua eventuale gravidanza.

Una Vita Anticipazioni: Ignacio ha ristabilito le distanze con Alodia

A Casilda e Fabiana, Ignacio non è mai piaciuto. Le due hanno tentato già in passato di mettere in guardia l'ingenua Alodia ma senza successo. Purtroppo, la poverina ha scoperto a sue spese quanto il giovane nipote di Bellita sia solo un impostore: dopo aver fatto i suoi comodi Ignacio ha ristabilito le distanze facendola precipitare nella disperazione più profonda.

Una Vita Anticipazioni: Alodia è convinta di essere incinta

Le cose per Alodia sono destinate a peggiorare, la poverina, dopo essere stata sedotta e abbandonata dal bel Ignacio, si trova costretta a fare i conti con un dubbio atroce: potrebbe essere incinta! La ragazza si è concessa per la prima volta proprio all'aspirante dottore, ovviamente inesperta si è fidata di lui, ma ora teme che il Signorino non abbia preso le giuste precauzioni. Intimorita per la sua presunta condizione, la ragazza correrà da Ignacio in cerca di spiegazioni, lui però, senza darle alcun peso, negherà la possibilità di averla messa incinta!

Alodia capisce che Ignacio non ne vuole sapere del suo bambino, nella Puntata di Una Vita del 13 maggio 2022

I giorni successivi saranno davvero complicati per la povera ragazza, mentre la certezza della gravidanza si farà più concreta, crescerà anche la distanza con Ignacio. Il Signorino ha negato qualsiasi possibilità di aver messo incinta Alodia e, velatamente, le ha anche fatto capire di non voler essere assolutamente coinvolto. Nonostante i segnali del ragazzo siano ben chiari, Alodia non sembra disposta ad arrendersi, è disperata e ha bisogno di rassicurazione e conforto. Casilda prova a consigliarle un nuovo faccia a faccia con Ignacio ma la domestica capisce subito che in realtà il ragazzo è disinteressato, anzi, in caso di gravidanza finirebbe per abbandonarla

