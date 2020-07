Una Vita Anticipazioni 13 luglio 2020: Ursula ridotta in miseria!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni di Una Vita per l'Episodio di lunedì 13 luglio 2020. Ecco le Trame e il Riassunto della Puntata in onda su Canale5.

Vediamo insieme cosa ci rivelano le Anticipazioni di Una Vita del 13 luglio 2020. Nelle Trame dell'Episodio in onda alle 14.10 su Canale5, Ursula vaga per il quartiere, disperata, e finisce per trascorrere la notte all'addiaccio. Dopo aver confessato l'omicidio di Eduardo, Telmo, l'ha ripudiata e l'ex perpetua è rimasta completamente sola e senza un soldo. Rifugiatasi nella casa del suo Ex padrone, è stata cacciata dai parenti del defunto pronti a vendere la proprietà. Cesareo, mosso a compassione, riferisce tutto a Fabiana e Agustina che cercano di aiutarla.

Una Vita: Telmo condanna Ursula

Telmo ha informato Ursula della sua decisione di non portarla insieme a loro via da Acacias. La Dicenta si è infuriata e ha confessato al Martinez di aver ucciso Eduardo. L'Ex Sacerdote, sconvolto, ha allora minacciato di denunciarla, ma poi ci ha ripensato: la giusta punizione è lasciarla sola e povera, proprio come l'aveva trovata anni prima, quando mosso a compassione, le aveva concesso di essere la sua Perpetua.

Ursula sola, senza casa e senza denaro, nella puntata di Una Vita del 13 luglio 2020

Ursula ferita da Telmo e convinta di aver agito per il bene di Lucia ha confessato il suo crimine. Purtroppo la Dicenta non ha trovato l'appoggio di Telmo, anzi, l'ex sacerdote ha condannato duramente il gesto, e pur rinunciando a denunciarla, le ha intimato di restare per sempre fuori dalla sua vita e da quella di Mateo. Dopo la partenza di Telmo, Ursula è ormai sola e senza una casa. Dopo essersi infatti rifugiata per qualche tempo nell'abitazione del defunto Eduardo, è stata costretta ad abbandonarla pressata degli eredi che hanno subito accampato diritti sulla proprietà.

Una Vita: Fabiana e Augustina cercano di aiutare Ursula, ma lei...

Cesareo è preoccupato per le condizioni della donna e chiede aiuto a Fabiana e Augustina. La Aguado le offre un lavoro alla pensione e Augustina un alloggio in soffitta. Ma Ursula non sarà così furba da accettare e l'impiego da domestica andrà a Carmen. Alla Dicenta resterà un'unica alternativa, insediarsi abusivamente nell'appartamento appartenuto a lei e Jaime ai tempi del loro matrimonio. Rosina e Casilda la scopriranno, ma Liberto, forse impietosito, metterà tutto a tacere.

