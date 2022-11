Una Vita Anticipazioni Ultime Puntate dal 7 al 12 novembre 2022: Genoveva muore! Ecco il destino di Acacias...

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Trame delle Ultime Puntate della soap spagnola Una Vita, in onda dal 7 al 12 novembre 2022 su Canale 5, come sempre a partire dalle 14.15. Ecco il Riassunto di ciò che succederà durante la settimana:

Puntata in onda Lunedì 7 novembre 2022

Casilda racconta ad Azucena che vorrebbe usare i soldi della lotteria per aprire un'attività commerciale nel mercato. Hortensia confessa a Pascual di non essere mai stata all'estero.

Puntata in onda Martedì 8 novembre 2022

Dori accetta la proposta di matrimonio di Felipe per la gioia di tutti. Marcelo propone a Genoveva di consultare un altro medico, ma Gabriela dissuade la madre.

Puntata in onda Mercoledì 9 novembre 2022

Bellita mette in atto il suo piano per fare ricongiungere Alodia e Ignacio: si trasferiranno a Ecija, dove Ignacio aprirà uno studio medico. Lolita confessa a Felipe di sentirsi confusa.

Puntata in onda Giovedì 10 novembre 2022

Dopo avere vinto alla lotteria, Casilda annuncia a Rosina che non lavorerà più per lei e che avvierà una propria attività. Rosina reagisce fingendo indifferenza.

Puntata in onda Venerdì 11 novembre 2022

Mentre Genoveva sta pranzando con Gabriela, entra in sala da pranzo Aurelio Quesada, pronto a sbarazzarsi definitivamente della moglie. Ma Marcelo eviterà il peggio.

Puntata in onda Sabato 12 novembre 2022

Ep. 1: Prima di morire, Genoveva chiede perdono a Felipe, che però le volta le spalle. Mentre Marcelo viene scortato via per essere interrogato dalla polizia, Gabriela riceve una telefonata attraverso cui scopriamo una sconvolgente verità: la ragazza ha agito per conto di Cayetana Sotelo-Ruz!

Ep. 2: Dopo la morte di Genoveva, ogni abitante del quartiere sembra ottenere l'epilogo che meritava: Felipe accetta di andare a Ginevra con Dori; Pascual e Hortensia decidono di sposarsi; Leonor torna ad Acacias per vivere lì con la sua famiglia; Ramon dà il suo benestare a Lolita e Fidel; e Casilda diventa socia di Susana e Rosina. Per il saluto finale, tutti i vicini si riuniscono per festeggiare l'onorificenza ricevuta da Bellita, che intona una canzone dedicata al quartiere.

Una Vita va in onda su Canale 5 tutti i giorni alle 14.10.