Una Vita Anticipazioni 11 giugno 2021: Camino confessa a Felicia di non essere interessata a Ildefonso!

Scopriamo le Anticipazioni di Una Vita, per la puntata del 11 giugno 2021. Nelle Trame della soap in onda su Canale5, Camino confessa a Felicia di non amare Ildefonso, ma sua madre non vuole sentire ragioni, si andrà avanti con il fidanzamento!

Una Vita Anticipazioni, Maite nutre sentimenti contrastanti nei confronti di Ildefondo: gelosia e gratitudine!

Maite è sempre più gelosa di Ildefonso. Nonostante la pittrice conosca alla perfezione i sentimenti della fidanzata, Camino, e la necessità di fingere interesse per il giovane pretendente, così da poter continuare a tenere segreta la loro storia d'amore, è preoccupata per la sintonia che si è creata con il finto partner. Dentro di lei nutre sentimenti contrastanti, se da una parte è infatti rosa dalla gelosia, dall'altra sa di dover essere grata all'ignaro Ildefonso, è solo grazie a lui ha potuto ricominciare a frequentare la Pasmar senza destare sospetti. Il giovane infatti, ha deciso di intercedere con Felicia, chiedendole di permettere a alla talentosa Camino di poter continuare a portare avanti gli studi d'arte sotto la supervisione dell'artista.

Una Vita Anticipazioni: Camino, impaziente di poter vivere la sua storia con Maite, confessa alla madre di non amare Ildefonso

Felicia ha ceduto alla richiesta del futuro genero concedendo a Camino i continuare a prendere lezioni da Maite, ma a patto che le due si incontrino solo in sua presenza. A minare la serenità ritrovata c'è purtroppo Liberto, il Seller non ha ancora parlato, ma potrebbe farlo presto. Il marito di Rosina ha infatti assistito ad un bacio tra Camino e Maite e teme che la cosa esca fuori presto, compromettendo si i rapporti con Felicia che gli affari della galleria. Ma non sarà Liberto, almeno per il momento, a mandare a monte il perfetto piano della coppia. Camino, impaziente di poter vivere liberamente il rapporto con Maite e sofferente per la gelosia procurata alla sua compagna, deciderà di rivelare alla madre di non aver alcun interesse per Ildefonso.

Camino ammette di non amare Ildefonso ma Felicia non vuole sentire ragioni, nella Puntata di Una Vita dell'11 giugno 2021

Camino non troverà ovviamente il coraggio di rivelare a sua madre di essere innamorata di una donna, ma comunque dimostrerà grande forza, e forse imprudenza, ammettendo di non amare Ildefonso e di non aver trovato con lui la sintonia sperata. Un passo falso enorme, che la Pasmar sentirà però di dover compiere per non mettere a rischio la sua storia con la pittrice e anche per non illudere il povero pretendente. Felicia però, che di recente si era ammorbidita solo grazie all'obbedienza e la docilità dimostrata dalla sua ribelle figlia, non vorrà sentire ragioni, ormai i giochi sono fatti e Camino, deve ufficializzare il fidanzamento!

