Un Professore: stasera su Rai 1 la Prima Puntata della Fiction con Alessandro Gassmann

Anticipazioni TV

Esordisce stasera 11 novembre in prima serata su Rai 1 Un Professore, la nuova fiction con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi. La trama della prima puntata.

Alessandro Gassmann, smessi da poco i panni dell'ispettore Lojacono, torna a dominare la fiction di Rai 1 con Un Professore, la cui prima puntata va in onda stasera 11 novembre alle 21.25. In tutto, la nuova serie è composta da 12 episodi da 50 minuti l'uno divisi in sei puntate in onda ogni giovedì. A dirigere Un Professore è Alessandro D'Alatri, dietro la macchina da presa nella seconda stagione di I bastardi di Pizzofalcone e fresco regista del successo de Il commissario Ricciardi. Stavolta però l'ambientazione è romana e non ci sono delitti di cui scoprire il colpevole.

Di cosa parla Un Professore

Alessandro Gassmann interpreta Dante Balestra, un professore di filosofia da poco tornato a Roma, dove gli viene assegnata una cattedra al Liceo Leonardo Da Vinci. I suoi metodi di insegnamento sono piuttosto insoliti: cerca di far conoscere ai suoi studenti il pensiero dei grandi non dai libri ma col ragionamento e le sue lezioni si svolgono spesso all'aperto in giro per Roma. Balestra è separato dalla moglie (Christiane Filangeri) e ha un figlio, Simone (Nicola Maupal) che per sua disdetta se lo ritrova come insegnante. Per Dante sarà anche l'occasione per provare a ricucire i rapporti con lui, ma non sarà facile. Tendenzialmente è sempre stato e resta un gran seduttore. Tra le donne che gli gravitano intorno c'è anche Anita (Claudia Pandolfi), madre single del suo allievo Manuel (un ragazzo ribelle che si sta mettendo su una brutta strada) con cui ha avuto un passato che lei non è sicura si ricordi. Nel ricco cast di Un Professore c'è anche la partecipazione di Pia Engleberth, Francesca Cavallin e Paolo Conticini.

La trama della prima puntata di Un Professore: episodi Socrate e Roland Barthes

Dante torna a Roma dopo anni per occuparsi del figlio Simone, ma il ritorno è doloroso, evoca in lui brutti ricordi. Fra Simone e il padre i rapporti sono tesi, in casa e in classe e a peggiorare le cose c’è anche la crisi che Simone vive con Laura, la sua ragazza. Per fortuna Virginia, la nonna, si trasferisce da loro. A scuola invece Dante si ambienta subito, affascina la giovane prof di matematica e prende a cuore Manuel, ragazzo ribelle ma brillante considerato un caso disperato. Quando Anita, la madre di Manuel, nota Dante nel cortile della scuola ne è colpita: i due si sono già incontrati. Ma in quale circostanza del passato?

Simone lascia Laura senza spiegazioni. Dante si accorge della sofferenza della ragazza, le suggerisce di provare a farsi rispettare e lei decide di ferire Simone dicendogli di essere incinta. Dante fa visita a Pin, studente che non esce di casa da mesi e gli dice che la scuola non lo abbandonerà. Poi Dante incontra Anita. Fra loro c’è attrazione, ma anche una tensione che deriva dalla comune esperienza passata. Alla premiazione del concorso poetico la poesia della classe viene squalificata, ma i ragazzi la declamano ugualmente tra le risate generali. Dante, per consolarli, li invita a cena e qui scoppia l’ennesimo litigio con Simone. Intanto Anita trova nella stanza di Manuel un pacco di banconote. In che guai si sta cacciando suo figlio?

Un Professore è prodotto da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, scritta da Sandro Petraglia, Fidel Signorile, Valeria Gaddi e Sebastiano Melloni. La colonna sonora, e la canzone “Spazio Tempo” sono di Francesco Gabbani. Le puntate saranno anche disponibili in streaming su Raiplay.