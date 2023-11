Un Professore 2, Anticipazioni: la Seconda Puntata della Fiction in onda Stasera su Rai1

Anticipazioni TV

Questa sera, giovedì 30 novembre 2023, secondo appuntamento su Rai1 con Un Professore 2, la Fiction che vede Alessandro Gassmann nei panni del professore di filosofia Dante Balestra. Scopriamo insieme cosa succederà nei due episodi che vedremo in onda oggi, a partire dalle ore 21.30.

Un Professore 2: la Trama della seconda puntata di oggi, 30 novembre 2023

Dopo il successo della prima puntata andata in onda lo scorso giovedì 23 novembre 2023, Un Professore 2 torna questa sera, 30 novembre 2023, con due nuovi episodi. Ecco cosa succederà oggi:

Nel terzo episodio di Un Professore 2, intitolato Heidegger - l’esistenza autentica, Floriana, Anita e Dante si ritrovano a vivere sotto lo stesso tetto e non è facile affrontare questa situazione, nuova e piana di imbarazzo. Convinta e ispirata dalle parole di Dante, Viola accetta di iscriversi al Liceo Leonardo da Vinci mentre Simone viene convocato in presidenza per dare la sua testimonianza su quanto accaduto a Ernesto. Gli amici del ragazzo hanno infatti raccontato che prima dell’incidente, i due hanno avuto uno scontro. Dante si reca in ospedale per visitare Ernesto e incontra una sua amica dottoressa, alla quale racconta dei risultati delle sue analisi. La donna gli consiglia di sottoporsi a una TAC.

Nel quarto episodio di Un Professore 2, intitolato David Hume – La Bellezza, Simone viene sospeso per dieci giorni. Il ragazzo decide di confessare a Dante la verità su Ernesto e ovviamente di dirgli che Mimmo è coinvolto. Tra Viola e Rayan comincia invece a crescere qualcosa di più di una semplice amicizia ma, dopo essere stati a una festa, la giovane si ingelosisce e prende la decisione di non tornare più a scuola. Luna riceve dei messaggi anonimi molto espliciti mentre tra Manuel e Nina c’è una grande attrazione e lei trova il coraggio di confessare al ragazzo una verità scottante sulla sua vita: ha una figlia che i servizi sociali le hanno portato via e hanno affidato a un’altra famiglia. Dante sta sempre più male ed è quindi costretto a fare altri accertamenti mentre Molosso ordina a Mimmo di svolgere una faccenda per lui fuori dal carcere. Nicola va a trovare Dante per chiedergli aiuto per convincere la figlia a tornare a scuola. L’uomo conosce per caso Manuel e comincia ad avere dei sospetti su di lui. Per fugare i suoi dubbi, decide di affrontare Anita.

Anticipazioni Un Professore 2: cosa succederà nella seconda stagione

La nuova stagione della serie con Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, ci riserverà grandi sorprese ma anche un percorso di grande cambiamento. Tutti i personaggi, nuovi o vecchi che siano, affronteranno delle prove che li porteranno a fare i conti con scoperte impreviste, che li porteranno a maturare. Tra le novità che più sconvolgeranno le puntate e la trama di Un Professore 2, ci sarà l’incontro tra Anita e Nicola, una sua vecchia conoscenza, che si rivelerà un uomo molto importante per la sua vita; ci sarà però anche il ritorno di Floriana, che sconvolgerà Dante, soprattutto perché tra i due ci sarà quella distensione e quel feeling che mancava da tanto. Sarà di nuovo amore?

Simone e Manuel, ormai diventati come fratelli, faranno la conoscenza di nuovi compagni di scuola, ognuno con una storia diversa alle spalle e con un dramma del passato da superare. Tra le new entry, quest’anno, ci saranno Viola e la sua lotta alla disabilità, Ryan e la sua volontà di cambiare vita sfondando nel calcio e Nina, pronta a tutto per levarsi di dosso la sensazione di essere un’estranea perché di diversa nazionalità. Con loro, Mimmo, di cui si è già parlato nella prima stagione, che uscirà dal carcere e legherà moltissimo con Simone. Riuscirà a cominciare un percorso che possa accompagnarlo a conquistare la libertà non solo vigilata?

A unire tutto questo racconto, la filosofia, quella dei grandi filosofi del passato, che sono ancora in grado di insegnare grandi precetti, utili ad affrontare le sfide della vita quotidiana.

Un Professore 2 va in onda in prima serata su Rai1 e on demand su RaiPlay.