Un Posto al Sole non va in onda il 9 giugno 2023: ecco perché e cosa andrà in onda su Rai3

Salta l'appuntamento con la puntata di Un Posto al Sole. La Soap verrà sospesa venerdì 9 giugno 2023. Scopriamo cosa ci sarà al suo posto su Rai3 e quando verrà recuperato l'episodio.

Nuovo cambio di programmazione per Un Posto al Sole. La Soap non andrà in onda per il secondo venerdì consecutivo e salterà l'appuntamento del 9 giugno 2023. Scopriamo perché e cosa ci sarà al suo posto.

Un Posto al Sole: la Soap non va in onda il 9 giugno 2023

Come successo lo scorso 2 giugno 2023, Un Posto al Sole non andrà in onda su Rai3. Salta quindi l'appuntamento con la Soap, previsto per il 9 giugno 2023. Al suo posto sarà trasmessa la quarta tappa della Diamond League 2023, la Meeting de Paris, in diretta dallo stadio Charléty. Per recuperare l'episodio che avrebbe dovuto esserci nella serata, alle 20.50, questa sera – 8 giugno 2023 – Upas avrà un doppio episodio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: le trame del doppio episodio di stasera, 8 giugno 2023

Nella puntata di Un Posto al Sole dell'8 giugno 2023, Niko brucerà di gelosia per Manuela e Costabile mentre Michele metterà Luca con le spalle al muro e si farà raccontare cosa stia succedendo. Il De Santis sarà costretto a rivelare all'amico di essere molto malato e dopo questa confessione dovrà affrontare il suo primo giorno da primario. Lara invece saluterà Ida, convinta di essersi liberata di lei per sempre mentre Mariella e Guido torneranno dalla crociera. Per l'Altieri sarà il momento di rivedere Sasà.

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà la prossima settimana

Un Posto al Sole tornerà regolarmente il 12 giugno 2023 e non si prevedono, per ora, nuovi cambi di palinsesto. Anzi la Soap giovedì 15 giugno 2023 andrà in onda con un altro doppio episodio, per rimettersi in pari. Scopriamo insieme cosa succederà la prossima settimana:

Nella prossima settimana Ida cercherà in ogni modo di tornare a Napoli. Marina invece farà di nuovo capolino a casa Ferri e scoprirà cosa è successo durante la sua assenza. La Giordano andrà su tutte le furie e caccerà di casa il marito. Niko cercherà di stare lontano da Manuela e Castrese mentre Mariella, che inviterà a cena Cerri e Castrese, comincerà a sospettare che il suo amico sia nervoso perché costretto a nasconderle qualcosa di molto importante per lui. Eduardo continuerà a voler conquistare Clara mentre Rossella e Nunzio, delusi da Riccardo e chiara, si baceranno.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.