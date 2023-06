Un Posto al Sole Anticipazioni: Una nuova vita e un nuovo amore per un amato personaggio della Soap. Ecco chi..

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che uno dei personaggi più amati della Soap sta per cambiare vita. Un cambiamento che, a quanto pare, gli porterà pure un nuovo amore. Scopriamo insieme cosa succederà nei prossimi episodi, in onda su Rai3.

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che molto presto, un amato e storico personaggio della Soap, potrebbe rivoluzionare la sua vita e trovare un nuovo amore. Stiamo parlando di Nunzio che, a quanto pare, sarebbe destinato a scambiare un bacio appassionato con una donna, presumibilmente già nel cast.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Tra Nunzio e Chiara è ormai finita per sempre

La storia d'amore tra Nunzio e Chiara sembra non essere destinata a tornare nelle trame della Soap. I due si sono lasciati definitivamente complice sia la distanza – e il periodo di riabilitazione della Petrone – sia per via de tradimento del ragazzo con Alice. La loro relazione non pare proprio nei piani degli sceneggiatori – almeno per ora – e non c'è alcun accenno al fatto che Nunzio pensi con nostalgia alla sua vita amorosa con la ragazza. Anzi secondo le voci che circolano sul web, il Cammarota sarebbe destinato a scambiare un bacio appassionato con una donna che noi già conosciamo.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bacio appassionato per Nunzio. Nuovo amore in arrivo?

Secondo gli spoiler che circolano su internet in queste ore, Nunzio sarebbe protagonista – a breve – di un bacio appassionato con una donna da noi già conosciuta. Non abbiamo molte notizie in merito ma pare che il Cammarota possa avere la possibilità di sviluppare un nuovo interesse amoroso. Dopo diverso tempo, superato il dolore per la rottura con Chiara e il fastidioso problema con Alice, sarebbe arrivato il momento per lui di riaprire il cuore.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Chi sarà la ragazza che bacerà Nunzio?

Come vi abbiamo detto, non sappiamo chi possa essere la donna che bacerà Nunzio ma possiamo fare due ipotesi. Una tra queste vi parrà fantasiosa ma non ci sentiamo di escludere che possa succedere.

La prima persona che ci viene in mente è Rossella . La ragazza è legata a Nunzio da una grande amicizia e questo rapporto ha più volte fatto ingelosire Riccardo . I due ragazzi, sempre molto complici, potrebbero scoprire di provare dei sentimenti più forti l'uno per l'altra e magari chissà davvero cedere a questo famoso bacio, di cui abbiamo parlato. Questa ipotesi ci sembra plausibile, visto che tra il Crovi e la sua fidanzata si è già vista qualche frattura;

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai3 alle ore 20.50.