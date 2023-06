Un Posto al Sole Anticipazioni 8 giugno 2023: Niko muore di gelosia. Manuela si prende una rivincita?

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 giugno 2023. Le Trame degli episodi della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Niko comincerà a vedere Manuela con occhi diversi ma si accorgerà che tra loro c'è un ostacolo: Costabile.

Nella doppia puntata di Un Posto al Sole in onda l'8 giugno 2023, alle ore 20.50 su Rai3, Niko proverà una forte gelosia nei confronti di Costabile. Il Poggi tornerà indietro sui suoi passi e comincerà a guardare Manuela con occhi diversi. Purtroppo però si renderà conto che un nuovo ostacolo si frappone tra loro due e si tratterà del fratello di Speranza. Intanto Michele costringerà Luca a rivelargli tutti i suoi segreti. Il De Santis, dopo aver raccontato tutto al suo amico, dovrà affrontare il suo primo giorno da primario. Il suo arrivo al San Filippo darà a Riccardo una rivincita su Ornella. Intanto mentre Lara si preparerà a salutare Ida per sempre, credendo che i suoi piani siano salvi, Mariella e Guido torneranno dalla crociera. Sasà ripartirà subito alla carica contro la sua amica?

Niko gelosa di Manuela e Costabile: ecco le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'8 giugno 2023

Il cuore infranto di Manuela sembra destinato a ricomporsi molto presto. Tutto questo per merito dell'affascinante Costabile. Attenzione però alle prossime mosse di Niko. Il Poggi comincerà a essere geloso di Manuela e del suo nuovo “amico” e si accorgerà di essere forse arrivato troppo tardi. Quando infatti inizierà a guardare la Cirillo con occhi diversi, si renderà conto che il fratello di Speranza è diventato una presenza ingombrante e un ostacolo per lui. Come andrà a finire?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Luca rivela tutta la verità a Michele e...

Michele ha scoperto il segreto di Luca e nella puntata dell'8 giugno 2023 metterà il suo amico sotto torchio. Il Saviani lo costringerà a raccontargli tutto quello che sta succedendo e a non dirgli più bugie. Il De Santis dovrà essere sincero ma per lui non sarà l'unica difficoltà. Affronterà infatti anche il primo giorno da primario a San Filippo. Una giornata pesante quanto memorabile, soprattutto per Riccardo, che si prenderà una piccola rivincita su Ornella. Giulia intanto sarà certa di dover passare le sue giornate da sola ma un incontro piacevole, potrebbe farle cambiare idea.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella e Guido tornano dalla Crociera

Per Mariella e Guido si concluderanno le vacanze. I due torneranno a casa felici del loro viaggio e sempre più innamorati. Il ritorno a casa coinciderà però con il rivedere Cerri. L'Altieri riuscirà a trattenere il risentimento e a godersi un po' di pace, prima di rivedere il suo amico. E Sasà, nell'incontrare Mariella, potrebbe finalmente decidersi a chiederle di fare pace? Intanto Lara sarà felicissima. Ida sta per partire e lei potrà finalmente liberarsi di un grande ostacolo e continuare con i suoi piani.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 5 al 9 giugno 2023.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.