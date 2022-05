Un Posto al Sole: Lara porta avanti la gravidanza mentre Rossella rischia la sua carriera

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per le puntate, presto in onda su Rai3. Lara incinta, la decisione è presa mentre Rossella rischia grosso.

Dopo aver assunto il ruolo di “antagonista” nella soap Un Posto al Sole, Lara Martinelli si troverà a dover affrontare una notizia sconcertante, dimostrando ancora una volta tutto il suo carattere e la sua forte determinazione. Mentre le Anticipazioni ci svelano cosa sceglierà di fare Lara dopo aver scoperto di essere incinta, nelle nuove puntate in onda su Rai3 ci sarà spazio anche per il fragile momento di Rossella, che rischierà di compromettere la sua intera carriera per un errore fatale. Scopriamo insieme cosa accadrà e cosa svelano le trame.

Lara incinta, la sua decisione nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

L’ingresso di Lara Martinelli nel cast di Un Posto al Sole ha rimescolato le carte in tavola, costringendo Marina Giordano e Roberto Ferri a fare un mea culpa, abbandonando lo storico ruolo di antagonisti per redimersi, forse questa volta totalmente. Lara, infatti, ha assunto questo ruolo senza troppa fatica, dimostrando di non avere scrupoli quando si tratta di raggiungere un obiettivo. Ma cosa sappiamo della vita di Lara prima del suo arrivo a Napoli? Martinelli è stata assistente di Menkov, ma prima era sposata con Alessio, assumendo il ruolo di madre per i bambini che il marito aveva avuto da una precedente relazione. Il vero nome di Lara, inoltre è Loredana, anche se questo nome è stato rinnegato dopo la scelta di cambiare totalmente vita. Sebbene sia impossibile privarla di una sensibilità, sebbene abilmente sepolta nei meandri della sua intimità, Lara rimane il personaggio negativo della soap ma tutto potrebbe cambiare ora che ha scoperto di essere incinta!

Un Posto al Sole Anticipazioni: la scelta di Lara

Dopo aver accusato un forte malore e fitte alla pancia, Martinelli si è recata in ospedale dove Ornella le ha dato una notizia scioccante: Lara è incinta. Il padre del bambino è Roberto Ferri e, anche se al momento lui sembra essersi allineato con la redenzione di Marina Giordano, non è escluso che la gravidanza lo porti a cambiare nuovamente fazione. Lara, nonostante Ferri si dica fermamente contrario, ha deciso di portare avanti la gravidanza e non è escluso che il motivo non sia dettato dal suo istinto materno: un bambino può essere una perfetta forma di ricatto nel momento del bisogno! E mentre ci si aspetta un po’ di tutto dalla spietata manager, anche per Rossella sta per aprirsi un capitolo difficile anche sul piano professionale.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rosella rischia tutto

Rossella ha scoperto che Riccardo Crovi l’ha tradita con Virginia, la donna dal quale non è ancora riuscito a divorziare. Il dottore, infatti, ha subito il fascino del ritorno di fiamma e non è riuscito a sistemare la relazione con Rossella, che da tempo si trascinava avanti tra una miriade di problemi. Per Rossella la situazione è tragica, dato che sarà costretta a lavorare in ospedale a stretto contatto con Crovi, il quale proverà anche a parlare ma otterrà solamente di innervosirla ancora di più. Provata da uno stato emotivo precario, soprattutto dopo aver ricevuto un severo richiamo da Ornella e dopo aver discusso violentemente con Virginia, Rossella rischierà di compromettere seriamente la salute di uno dei suoi pazienti. L’errore di Rossella sarà fatale?

