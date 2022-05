Un Posto al Sole Anticipazioni: Rossella tradita. Riccardo sceglie Virginia

Anticipazioni TV

Non c’è futuro per Riccardo e Rossella. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci svelano il tragico destino della coppia della soap di Rai3.

Cattive notizie per i fan di Rossella e Riccardo Crovi. Le Anticipazioni delle nuove puntate di Un Posto al Sole, infatti, ci rivelano che il dottore si lascerà andare alla passione con Virginia, proprio mentre tutti si sarebbero aspettati che la coppia fosse ormai ad un passo dal divorzio. Sentendosi in colpa, Riccardo cercherà di sanare la crisi con Rossella, ma no potrà far nulla quando quest’ultima scoprirà quanto accaduto tra il fidanzato e Virginia. Mentre Nunzio proverà a mediare per il bene della coppia, Michele non farà nulla per nascondere la sua opinione sfavorevole su Crovi.

Un Posto al Sole, Anticipazioni: Riccardo Crovi tradisce Rossella

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole vedremo Riccardo Corvi e Rossella in crisi. La coppia non sta vivendo un momento particolarmente felice e Riccardo si deve anche preoccupare della pratica del divorzio con Virginia. Complice la tensione accumulata negli ultimi tempi e il rapporto con la moglie, che per quanto sia segnato da forti discussioni non si può dire privo di passione e sentimento, Riccardo cederà e scambierà un bacio con Virginia per poi finire nel suo letto. Nel frattempo, Rossella cercherà aiuto e Nunzio si proporrà di aiutarla a sistemare le cose con Riccardo, credendo fermamente nel sentimento che lega la coppia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Riccardo si pente

Mentre Nunzio vorrebbe vedere Rossella e Riccardo nuovamente complici e affiatati, Michele non vedrà di buon occhio il Crovi. Il papà di Rossella, infatti, noterà il comportamento altalenante del dottore e cercherà di mettere in guardia la figlia per evitarle una grande delusione. Effettivamente, dopo aver ceduto alla passione con Virginia, Riccardo si sente profondamente in colpa. Rossella, nel frattempo, non conosce tutta la versione della storia e crede che Riccardo abbia dato un bacio a Virginia, ma è disposta a passare sopra a questa mancanza. Nel frattempo, nell’intricata situazione ci sarà spazio anche per Stefano Crovi, che è tornato a Napoli dopo aver lasciato Virginia e ora sembra intenzionato a separare il fratello da Rossella.

Guido scopre tutto nelle nuove puntate di Un Posto al Sole

Mentre Rossella e Riccardo sono ad un passo dal dirsi addio, si consuma un nuovo dramma amoroso a Un Posto al Sole, che precede lo spostamento della soap da Napoli a Siena. Guido Del Bue, infatti, sorprenderà il dottor Sarti in atteggiamenti intimi con un infermiere decisamente affascinante, e temerà che l’uomo non sia fedele all’amico Sasà. Vedendo Guido molto preoccupato, Marinella chiederà spiegazioni e il comandante confesserà tutto ciò che è successo, mettendo in allarme la donna.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.