Un Posto al Sole: la Soap riparte il 25 agosto 2025 con una nuova stagione ricca di colpi di scena, cosa succederà?

Anticipazioni TV

Siete pronti alla nuova stagione di Un Posto al Sole in partenza il 25 agosto 2025? Nelle puntate inedite della Soap di Rai3 succederà di tutto e sono in arrivo nuovi e famosi personaggi. Vedere per credere e noi facciamo qualche ipotesi di trama!

Un Posto al Sole sta tornando! Mancano pochissimi giorni, un fine settimana, all’inizio della trentesima stagione della Soap, che comincerà il 25 agosto 2025 con il botto, come ormai succede da anni. E sì perché quello che è successo nelle ultime puntate ci ha lasciati con il fiato sospeso e con l’amaro in bocca ma soprattutto con la curiosità di sapere come si concluderà la guerra tra Gennaro, Marina, Roberto e Antonietta, come andranno le vacanze per Rosa e Pino dopo il bacio di Damiano, se la coppia Viola e Damiano scoppierà e se Alberto e Gianluca si ritroveranno. Sono tante domande rimaste senza risposta, che arriverà negli episodi inediti che vedranno l’arrivo di un personaggio famoso: Whoopi Goldberg.

Un Posto al Sole: la Soap torna il 25 agosto 2025 con una nuova stagione

Un Posto al Sole conclude le sue stagioni poco prima di Ferragosto e ricomincia con gli episodi inediti dopo le ferie estive. Quest’anno Upas è andato in vacanza totalmente, non mandando in onda la programmazione speciale, che ci ha fatto compagnia gli anni scorsi, intitolata Le Storie di Un Posto al Sole, con la voce narrante di uno dei personaggi della Soap. Il palinsesto del 2025 non ha però previsto lo speciale e ha direttamente rimandato l’appuntamento a lunedì 25 agosto, ovvero tra pochissimi giorni. L’attesa è tanta e non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà. Sono tante le situazioni che verranno risolte nelle nuove puntate e noi abbiamo qualche ipotesi da fare suo prossimo futuro.

Un Posto al Sole: Tremano le trame per Rosa, Damiano, Pino e Viola

Le vacanze sono iniziate con il bacio di Damiano a Rosa e con mille domande per la Picariello. Se non fosse stato per Clara, per fortuna a Napoli in quei giorni, la mamma di Manuel avrebbe rinunciato al viaggio con Pino ma soprattutto gli avrebbe detto tutto, senza avere la calma per farlo. Siamo abbastanza sicuri che Rosa non terrà per sé questo segreto e che ne parlerà con Pino, dicendogli di non aver voluto lei una situazione simile e di aver cercato di darsi una spiegazione, prima di raccontargli tutto ma non possiamo escludere che i due tornino dalla Turchia con la verità già a galla o che abbiano persino deciso di non partire, dopo un confronto liberatorio in aeroporto. Quello che speriamo è che la nostra Rosa, il cui personaggio ci piace molto, non finisca di nuovo nel limbo da cui è uscita con fatica.

E Damiano? Bé anche lui avrà la sua gatta da pelare e forse più della sua ex compagna. Sì perché dovrà domandarsi e rispondersi, se vuole continuare a stare con Viola, che non ha ancora deciso di vivere con lui. E temiamo che la Bruni, di ritorno da Milano, possa aver fatto quella chiarezza che le mancava e si ritrovi però ad affrontare un Renda indeciso e più che mai confuso. Insomma pensiamo che la coppia Viola/Damiano sia destinata a scoppiare.

Un Posto al Sole Anticipazioni: pace in famiglia e tranquillità per Michele?

Nelle nuove puntate di Upas vedremo anche come evolverà la questione di Gianluca, che non ce la racconta giusta. Siamo abbastanza certi che sia finito in un guaio più grosso di quanto abbia fatto credere a Luca e Giulia. Il giovane dovrà poi affrontare suo padre Alberto, di cui sente nostalgia. Lo abbiamo visto negli ultimi episodi e abbiamo notato con quanta gelosia abbia ascoltato la conversazione tra Palladini e De Santis riguardo a suo fratello Federico, la gioia di papà Alberto, come anche Gianluca avrebbe desiderato essere. Un confronto ci sarà di sicuro e magari finalmente i due metteranno le cose in chiaro. Pace fatta tra padre e figlio?

Intanto speriamo anche che Michele ritrovi la serenità. Abbiamo già condiviso con voi lettori la nostra idea che Saviani debba avere la sua tranquillità, ormai persa da tempo e speriamo che con il piano di Marina, che coinvolge Antonietta, le cose si mettano male per Gagliotti e che lui finisca in prigione, per la gioia del giornalista.

Leggi anche Un Posto al Sole: Michele riuscirà a ritrovare la serenità nelle puntate inedite della Soap?

Un Posto al Sole: Marina incastra Gennaro?

Nelle prossime puntate vedremo come andrà a finire l’allenza tra Marina e Antonietta, che ha confidato alla Giordano di aver sentito suo marito parlare con Okoro della morte di Assane. Un’informazione e un’informatrice che saranno utili per fermare Gennaro e per mandarlo al fresco, a scontare ogni sua malefatta. E ovviamente ne sarebbero contenti Marina e suo marito ma anche Antonietta e Michele. Temiamo però che la signora Gagliotti possa tirarsi indietro. Il motivo è presto detto: se suo marito capisse di essere finito nei guai, potrebbe ingannarla facendole credere di amarla ancora e di voler stare con lei ma solo per zittirla. Speriamo in un colpo di scena che ci faccia saltare sul divano e gridare: “Brava Antonietta, così si fa!”. Incrociamo le dita.

Leggi anche Un Posto al Sole: Marina, Roberto e Antonietta distruggeranno Gennaro nella prossima stagione della Soap?

Whoopi Goldberg arriva nelle trame di Upas

La trentesima stagione di Un Posto al Sole vedrà l’arrivo di una guest star internazionale. Diciamolo, Upas ha fatto il colpaccio visto che ha coinvolto Whoopi Goldberg nelle sue trame. L’attrice ha dichiarato di essere molto felice di lavorare nella Soap e dalle notizie che sono trapelate in questi mesi, il suo personaggio comparirà molto presto e avrà a che fare con uno storico inquilino di Palazzo Palladini: Raffaele. Con il Giordano stringerà un bel rapporto ma ci sarà anche un mistero da svelare. E chissà se, nei prossimi episodi, ci sarà un cambiameto per Micaela che, dopo aver affrontato le dure critiche del suo insegnante di ballo, ha già cominciato a capire che forse dovrebbe smetterla di ergere muri e corazze intorno a sé.

Tanti argomenti in arrivo così come sono tante le novità previste per la stagione numero 30… e trent’anni vanno festeggiati alla grande!

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.