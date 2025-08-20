Un Posto al Sole: Michele riuscirà a ritrovare la serenità nelle puntate inedite della Soap?

Anticipazioni TV

La ventinovesima stagione di Un Posto al Sole è stata molto dura per Michele. Nelle puntate inedite della Soap, in arrivo dal prossimo 25 agosto 2025, Saviani riuscirà a ritrovare la serenità che gli manca da tempo?

La 29esima stagione appena passata di Un Posto al Sole ha riservato delle amare sorprese per Michele. Dalla scorsa estate a ora, Saviani ha affrontato sfide difficili e ha persino rischiato di rimanere sulla sedia a rotelle. Grazie alla sua determinazione, all’aiuto della sua famiglia ma anche al suo obiettivo di scoprire cosa fosse successo ad Assane, è riuscito a rimettersi in piedi ma ci chiediamo: nelle prossime puntate di Upas, quelle inedite della nuova stagione in partenza lunedì 25 agosto 2025, per il giornalista arriveranno – finalmente – giorni migliori? Finirà il suo calvario che sembra non volerlo lasciare in pace?

Un Posto al Sole: Che stagione difficile per Michele!

Ammettiamolo, la ventinovesima stagione di Un Posto al Sole è stata forse la più difficile per Michele almeno negli ultimi anni. A Saviani è successo di tutto ed è persino stato protagonista di non una ma ben due esperienze paranormali, ancora da chiarire. Tutto è cominciato quando negli episodi di Upas ha fatto la sua comparsa Gagliotti che, con la sua azienda e con i suoi traffici illeciti, ha reso impossibile prima la vita di Michele in radio e poi quella di Roberto e Marina ai Cantieri. Michele ha preso a cuore la questione del caporalato ed è riuscito ad avere informazioni importanti sulla ditta Gagliotti, da Assane, un bracciante che ha finito per pagare i suoi aiuti con la sua stessa vita. La sorte del poveretto ha tormentato per mesi Saviani, che solo nelle ultime puntate di Upas ha scoperto cosa gli fosse realmente successo o meglio ne ha avuto conferma, trovando il suo corpo.

Michele in sedia a rotelle tormentato da Assane nelle puntate di Un Posto al Sole

Michele ha rischiato grosso ma ironia della sorte, non è stato Gagliotti a fermarlo. Saviani ha messo in pericolo la sua vita per proteggere Rossella dalla furia di Fusco, prendendosi lui un proiettile al posto della figlia, finendo in coma, poi in sedia a rotelle e poi ancora costretto a una dura riabilitazione fisica e mentale, per rimettersi in piedi. E durante il suo coma, Gennaro ha cancellato ogni dato in possesso del giornalista, facendogli ricominciare tutte le indagini da capo. Solo l’intervento, mistico, di Agata ha dato la soluzione al caso, dando a Michele – in sogno – le indicazioni esatte di dove trovare il corpo di Assane. Gagliotti per il momento l’ha fatta franca, ha fatto infatti incriminare solo Okoro ma non è detto che lui non paghi per quello che ha fatto. Il piano di Marina e la sua alleanza con Antonietta potrebbero metterlo in ginocchio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Per Michele sono in arrivo finalmente belle notizie

L’intromissione di Agata nelle faccende di Gagliotti ha causato un incidente grave che ha messo la mistica ko. Le sue condizioni sono stabili e non si è ancora svegliata ma anche da addormentata pare aver avuto il suo ruolo determinante, come aveva promesso. Con Agata in ospedale e con Assane morto, Michele si sente in colpa e questo sentimento lo ha reso cupo, poco incline al sorriso. Fiaccato nell’animo, lo abbiamo visto poco contento anche della partenza con Silvia, che vorrebbe rivederlo scattante e allegro come un tempo e in realtà ce lo auguriamo pure noi. Sì perché la stagione di Upas appena finita è stata fin troppo pesante per Savaini e speriamo che per lui, nella nuova, ci siano buone notizie.

E potrebbe succedere visto che Antonietta sa tutto su Assane e lo ha rivelato a Marina, pronta ad agire in modo subdolo ma calcolato. Michele potrebbe avere la sua rivincita anzi la sua vittoria e magari riuscire a essere quel giornalista scaltro, sagace e con quella vena ironica che in tutta la stagione passata è mancato, dando – lo diciamo – un po’ di pesantezza al suo personaggio storico. Michele merita di meglio e noi attendiamo quel momento con una certa ansia.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.