Un Posto al Sole: Marina, Roberto e Antonietta distruggeranno Gennaro nella prossima stagione della Soap?

La nuova stagione di Un Posto al Sole, la trentesima, sta per arrivare e nelle puntate inedite della Soap scopriremo il destino dei Cantieri. Riusciranno Marina e Roberto a distruggere Gagliotti grazie alla complicità di Antonietta? Ecco il punto della situazione.

Un Posto al Sole è ancora in pausa estiva e quest’anno su Rai3 è uno Stop totale, in attesa della nuova stagione, in arrivo il prossimo lunedì ovvero il 25 agosto 2025. Sarà a partire da quella data che tutte le situazioni rimaste in sospeso dall’ultima puntata di Upas dell’8 agosto 2025, avranno la loro risoluzione e tra queste anche la vicenda dei Cantieri Flegrei. Marina e Roberto hanno trovato un modo – o meglio a trovarlo è stata la Giordano – per incastrare Gennaro e per esautorarlo dalla sua carica di AD, acquistata con il voto di Chiara Petrone. Ma riusciranno a vincere questa guerra, che è diventata più dura del previsto? Ecco le nostre ipotesi.

Un Posto al Sole: Marina e Roberto nei guai a causa di Gagliotti

Gennaro è il nuovo AD dei Cantieri Flegrei e ha vinto grazie alla vendetta di Chiara Petrone. La ragazza ha deciso di votare per lui mettendo Marina e Roberto, colpevoli di averle rovinato la vita anni prima, in grande difficoltà. Ferri e sua moglie si sono ritrovati estranei e indesiderati nella loro azienda. I Cantieri, per anni da loro amministrati con alti e bassi ma comunque sempre simbolo di ricchezza e lusso, sono diventati un business da copertina, con un commercio low cost che la coppia non ha mai pensato nemmeno nei momenti di maggiore difficoltà. I manager hanno tentato di tutto per liberarsi di Gennaro, che si sta comportando in modo dispotico con il personale e ha costretto i due alla resa… ma solo apparente.

Marina ha un asso nella manica, Antonietta! Ecco cosa è successo in Upas

Nelle puntate di Un Posto al Sole in onda prima della pausa estiva e le ultime della ventinovesima stagione, Marina ha tirato fuori le unghie e ha deciso di andarci pesante con Antonietta. In realtà la Giordano era entrata in azione qualche tempo prima ma ora, con le prove in mano, ha dimostrato alla moglie di Gennaro che suo marito è un uomo a cui non dare fiducia e che si è rivelato una persona pericolosa, da fermare immediatamente. E se Marina vuole levarselo di torno dai Cantieri, Antonietta dovrebbe volere il divorzio da lui, traditore seriale. Marina ha pensato di allearsi con la signora Gagliotti con lo scopo comune di annientare e dare una lezione a Gagliotti. Ma come e perché Antonietta è utile alla sua causa e riuscirà nel suo intento?

Un Posto al Sole: ecco qual è il piano di Mariella

Rispondiamo alla prima domanda che abbiamo fatto sopra, ovvero quella in cui ci chiediamo perché Antonietta è utile a Marina. La risposta l’abbiamo avuta negli ultimi episodi di Upas; la signora Gagliotti è al corrente dei traffici del marito e lo è sempre stata ma sapeva anche che Gennaro sapeva della morte di Assane. Origliando una conversazione tra lui e Okoro, la donna ha scoperto che il bracciante aveva risolto il problema del giovane - alleatosi con Michele - e non ci ha messo molto a capire che l’uomo avesse ucciso il ragazzo senza mostrare alcuna pietà. Per amore di suo marito, che lei dice essere stato sconvolto da questa soluzione - non ordinata da lui - Antonietta non ha detto nulla sino a quando Marina non l’ha messa davanti alla cruda realtà dei suoi tradimenti. Capito che suo marito non cambierà mai e che la tratterà sempre come una pezza da piedi, Antonietta si è confidata con la Giordano, dicendole una verità così scottante da decretare l’arresto di Gagliotti. Ma l'imprenditrice non vuole agire senza prima essersi assicurata di cadere in piedi insieme ai Cantieri. Ha quindi chiesto alla donna di mantenere per sé questa dichiarazione e di seguire i suoi tempi e le sue azioni, per dare una lezione a Gennaro una volta per tutte.

Marina vuole escogitare un piano che funzioni stavolta e che non lasci né a lei né a Roberto, l’amaro in bocca. Deve essere quindi tutto pensato e ponderato per bene, senza la fretta che il desiderio di vendetta può mettere. Antonietta non deve denunciare ora suo marito ma deve aspettare, come dobbiamo fare noi sino al 25 agosto 2025, data da cui ripartiranno le puntate di Upas e noi avremo modo di capire se e come le due donne agiranno. Diciamo un “se” perché rimaniamo sempre con la paura che qualcosa vada storto. Se infatti Gennaro capisse qualcosa non ci metterebbe, purtroppo, molto a plagiare la sua compagna, innamorata di lui e incapace di ribellarsi alle cattiverie che subisce per colpa sua. Ma speriamo anche che la bellissima signora Gagliotti finalmente riscopra se stessa e il suo orgoglio di donna ferita e umiliata e si vendichi di un individuo terribile, che merita davvero di finire nei guai.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.