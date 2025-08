Anticipazioni TV

Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 agosto 2025 su Rai3 vedremo Damiano deluso per la partenza di Viola. Infastidito dalla decisione della Bruni, Renda si riavvicinerà a Rosa e la lascerà senza parole. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

La decisione di Viola ha fatto crollare ogni certezza di Damiano e lo porterà a fare una mossa che gli costerà molto cara e che metterà qualcun altro in grande difficoltà. Nella puntata di Un Posto al Sole in onda il 7 agosto 2025, alle ore 20.50 su Rai3, il poliziotto non riuscirà a sopportare l’imminente partenza di Viola per Milano e sconvolgerà Rosa con un bacio. Intanto Gianluca, ancora malconcio, confesserà la verità a Giulia e Luca e racconterà loro tutto quello che gli è successo mentre Marina, con le prove fotografiche del tradimento di Gagliotti in mano, si dirigerà da Antonietta pronta a mostrargliele. Stavolta la donna le crederà e si schiererà dalla sua parte? Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Un Posto al Sole Anticipazioni 7 agosto 2025: Damiano bacia Rosa

Tra Viola e Damiano c’è tensione. Tutta colpa della decisione della Bruni di partire a Milano con Eugenio per stargli vicina durante la sua delicata operazione. Renda capisce l’affetto che lega la sua compagna all’ex marito ma trova le sue premure esagerate anzi teme che la professoressa sia in realtà ancora innamorata di Nicotera, timore condiviso anche da Ornella, che ha cercato di indagare con sua figlia. Damiano non riuscirà a impedire che la sua fidanzata parta e, in preda alla gelosia ma anche alla frustrazione, finirà per fare un errore: bacerà Rosa. Il poliziotto sembrerà voler trovare consolazione nella madre di suo figlio ma sarà solo una ripicca o questo nasconderà dell’altro? Qualunque sia la risposta è certo che la Picariello rimarrà di sasso.

Gianluca confessa tutto, ecco cosa succederà nella puntata di Un Posto al Sole

Gianluca ha mentito a Luca ma alla fine è dovuto capitolare. Il ragazzo si troverà costretto a confessare tutta la verita a De Santis e a Giulia - che considera come due di famiglia - e rivelerà loro cosa gli è successo. Non vediamo l’ora di sapere anche noi cosa sia capitato al ragazzo e se magari, quanto accaduto, lo potrà riavvicinare a suo padre, che attende trepidante una seconda occasione per stargli accanto e dimostrargli il suo affetto.

Un Posto al Sole: Antonietta si alleerà con Marina?

Marina sta affilando le armi ormai da tempo e sta raccogliendo quante più prove contro Gagliotti. Se il manager sembra non essere attaccabile sul piano lavorativo, non si può dire lo stesso sulla sua sfera privata. La Giordano ha sfoderato la carta Maddalena, una donna affascinante che ha saputo catturare l’attenzione di Gennaro. Ed è proprio in sua compagnia che l’imprenditore è stato fotografato. Marina farà vedere le prove fotografiche ad Antonietta, nella speranza che stavolta – davanti all’evidenza – la donna si schieri dalla sua parte e aiuti lei e Roberto a liberarsi del suo fedifrago marito. Antonietta lo farà davvero?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.