Stop a Un Posto al Sole: la Soap si ferma a Ferragosto 2025 proprio sul più bello... e ora?

Un Posto al Sole si ferma per la pausa estiva e non andrà in onda dall'11 agosto 2025. Cosa ci sarà al suo posto? Scopriamo insieme cosa succederà su Rai3 dalla prossima settimana e che novità sono previste per la Soap.

È un’estate molto particolare per i palinsesti sia Rai e che Mediaset. Sono tante le novità a cui stiamo assistendo in questi mesi e molte le novità arrivate nei mesi estivi. Attendiamo con trepidazione il ritorno de Il Paradiso, previsto per l’8 settembre 2025, così come non vediamo l’ora del ritorno di Un Posto al Sole che, dopo anni, si prende una pausa totale da Rai3. Dal lunedì prossimo, ovvero dall’11 agosto 2025, la Soap non va più in onda e verrà sostituita da un altro programma sino a dopo Ferragosto diversamente da quanto annunciato all’inizio della stagione estiva. Ma cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Un Posto al Sole: niente Soap a Ferragosto 2025

Upas si prende una pausa estiva e stavolta completamente. Sì perché la Soap non ci farà compagnia durante le settimane “più calde” dell’estate e al suo posto arriverà Fin che la Barca va, programma di Piero Chiambretti. Una sorpresa rispetto a quanto era previsto. Sì perché a inizio della stagione estiva si palesava l’idea che nelle settimane centrali di agosto, Un Posto al Sole avrebbe continuato a farci compagnia con una programmazione speciale, ben conosciuta al pubblico e usata negli scorsi anni. Stiamo parlando de Le Storie di Un Posto al Sole, che non saranno trasmesse dall’11 al 15 agosto 2025 e probabilmente nemmeno dal 18 al 22 agosto 2025. Diciamo probabilmente perché i palinsesti potrebbe cambiare da un momento all’altro e non ci stupiremmo se le cose si modificassero improvvisamente. Al momento però sembra confermato il ritorno lunedì 25 agosto 2025 con le nuove puntate e con una nuova stagione, la numero 30.

Un Posto al Sole: La Soap si ferma sul più bello

Attendevamo l'album dei ricordi di Un Posto a Sole e abbiamo aspettato la conferma del palinsesto prima di commentare l’estate senza Upas. Sì, si tratta solo di due o di una settimana (noi ancora ci speriamo che dal 18 al 22 arrivino le storie) ma ammettiamo che non siamo abituati a fare a meno della Soap, compagna di cena e appuntamento quotidiano dal lunedì al venerdì. Faremo quindi un po’ di fatica ad abituarci a questa novità, soprattutto dopo le ultime puntate andate in onda, che ci hanno lasciato con il fiato sospeso. Sono tanti i punti rimasti in sospeso e tanta la suspence visto che non sappiamo come finirà la questione Viola, Damiano e Rosa, come si concluderà la vicenda di Gianluca ma anche cosa succederà a Gennaro, ora che Marina sembra riuscita a portare Antonietta dalla sua parte. Sono tanti in punti che questi ultimi episodi hanno toccato e che apriranno la nuova stagione, che comincerà il 25 agosto 2025.

Le puntate inedite di Un Posto al Sole arrivano il 25 agosto 2025

La 29esima stagione di Un Posto al Sole si è conclusa con la puntata dell’8 agosto 2025 e la trentesima stagione inizierà lunedì 25 agosto 2025. Dovremo quindi aspettare due settimane per scoprire cosa succederà agli inquilini di Palazzo Palladini al ritorno dalle vacanze estive e anche per capire quali saranno le coppie che rimarranno in piedi dopo l’estate. Sì perché non è detto che nella nuova stagione tutto sarà come prima, non dopo il bacio di Damiano a Rosa e quello che è successo tra Guido e Mariella. Insomma gli ultimi episodi ci hanno lasciato con il fiato in sospeso e questa pausa – lo ammettiamo – ci lascia con l’ansia addosso e ci fa fremere per l’attesa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.