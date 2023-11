Un Posto al Sole: chi è davvero Eduardo Sabbiese? Vita privata e carriera dell'attore Fiorenzo Madonna

Anticipazioni TV

Fiorenzo Madonna è Eduardo Sabbiese. Scopriamo insieme qualcosa in più sull'attore di Un Posto al Sole, al centro delle puntate della Soap, in onda in queste settimane su Rai3.

Tra i protagonisti delle ultime puntate di Un Posto al Sole c’è sicuramente Eduardo.

Il Sabbiese ha sconvolto le trame della Soap portando due, anzi tre, personaggi a fare i conti con molte novità nella loro vita. Da una parte ha costretto Damiano a dover scegliere tra la loro amicizia e la divisa che porta, dall’altro ha fatto battere di nuovo il cuore di Clara, standole molto vicino dopo la fine della sua relazione con Alberto e facendola innamorare. La sua vita criminale – lui è un boss della Camorra – ha però messo a dura prova anche Rosa, la sua sorellastra, che per causa di una faida interna al suo clan, ha rischiato quasi di morire. Insomma un personaggio che ha lasciato il segno e che probabilmente lo lascerà ancora, visto che la bella Curcio si troverà, tra qualche puntata, a scegliere se seguirlo lontano dalla città e rifarsi una vita con lui. Ma la diatriba tra lei e Alberto e la causa per l’affidamento di Federico, potrebbe rendere le cose molto più complesse.

Un Posto al Sole: ecco chi è davvero Eduardo Sabbiese

L’affascinante e intrigante Eduardo Sabbiese è interpretato dall’attore Fiorenzo Madonna. Classe 1986, l’artista ha cominciato a formarsi nella recitazione dalla maggiore età e si è diplomato, nel 2007, alla FormaAzioneScena, corso di alta formazione per attori e registi nel campo teatrale. Continua la sua formazione con artisti nazionali e internazionali, tra cui Emma Dante, Elena Bucci, Armando Punzo, Pitcho Womba Konga, Jean Jacques Lemȇtre e tra il 2009 e il 2010, lavora come attore e attrezzista in Trilogia della Villeggiatura, di Goldoni, la cui regia era affidata a Toni Servillo. Prosegue gli studi laureandosi in filosofia nel 2012 e continuando a lavorare come attore. Dal 2012 al 2018 ha fatto parte della compagnia teatrale Manovalanza e ha poi fondato la compagnia I Pesci, con cui ha portato in scena Pisci ‘e paranza. Dal 2023 è nel cast di Un Posto al Sole, in cui interprete il boss della Camorra Eduardo Sabbiese.

Madonna ha affiancato al teatro anche produzioni televisive e cinematografiche come il Film TV, Sabato, domenica e lunedì, accanto a Sergio Castellitto e Maria Rosaria Omaggio ma è presente anche ne La vita bugiarda degli adulti, serie targata Netflix e tratta dal romando di Elena Ferrante, con Alessandro Preziosi e Valeria Golino. Al cinema invece ha partecipato a Last Words, Eroi perduti e Stabat Mater.

Un Posto al Sole: Vita privata di Fiorenzo Madonna

Eduardo sembra ormai perdutamente innamorato di Clara, tanto che nelle puntate di Un Posto al Sole in onda dal 27 novembre al 1° dicembre 2023, le chiederà di fuggire con lui. Della vita privata del Sabbiese sappiamo quini praticamente tutto mentre su quella del suo interprete, tutto tace. Fiorenzo Madonna non ama raccontare la sua vita privata sui social e il suo Instagram è invece dedicato al suo lavoro, dal teatro alla televisione, a significare il grande amore che l’attore prova per la recitazione.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.