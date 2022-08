Un Posto al Sole Anticipazioni: Susanna morirà?

Anticipazioni TV

Scopriamo quali potrebbero essere le opzioni dopo la puntata sconvolgente di Un Posto al Sole, andata in onda prima della pausa estiva. Si respira aria di tragedia nelle Trame degli episodi della Soap di Rai3.

Un Posto al Sole si è concluso venerdì scorso, 12 agosto 2022, per andare in pausa estiva. La Soap tornerà in onda lunedì 29 agosto 2022 e ci lascia con il fiato sospeso. Le ultime immagini della puntata non ci hanno rivelato quale sarà il destino di Viola e Susanna. Le Anticipazioni ci fanno però comprendere che la vittima dello sparo sia la Picardi e che sarà lei a rischiare la vita.

Un Posto al Sole: Viola e Susanna prese di mira da Lello Valsano

Vi avevamo già anticipato che la puntata del 12 agosto 2022 ci avrebbe fatto sobbalzare e che Viola sarebbe stata sconvolta da una tragedia che le avrebbe cambiato la vita. Ebbene le cose sembrano proprio essere destinate a essere così. Nell'ultima puntata prima della pausa estiva, Lello Valsano ha voluto prendersi la sua vendetta contro Raffaele e contro Nicotera. Ha quindi seguito Viola, in compagnia di Susanna, e ha sparato contro le due. L'episodio si è interrotto proprio nel momento clou e non ci ha lasciato capire chi delle due donne sia stata colpita e in che modo. Alcune considerazioni e alcuni spoiler ci fanno però supporre che sia stata la Picardi ad aver avuto la peggio.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola è salva ma in crisi con Eugenio

Partiamo dalle supposizioni. Abbiamo visto Niko, in vacanza e lontano da Napoli, guardare con dolcezza una foto di Susanna. Questo dettaglio ci è sembrato sinistro, soprattutto perché seguito da un Lello Valsano fuori controllo e pronto a fare vendetta. Come Upas ci ha abituato, i momenti di dolcezza potrebbero riservare brutte sorprese. Passiamo ora agli spoiler. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Viola ed Eugenio saranno ancora vivi e vegeti nelle prossime puntate della Soap. A dare questa certezza è stato una pubblicazione di Patrizio Rispo, nei suoi social. L'attore ha postato un dettaglio del copione in cui si legge che la sua figliastra e suo marito saranno in crisi. Quindi va da sé che Viola sia salva. Quindi la ragazza colpita sarà Susanna. Rischierà la vita?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Susanna muore?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano ancora come andrà a finire ma ci hanno promesso una tragedia e un cambiamento radicale. Se Viola è salva, Susanna deve essere stata colpita. La domanda però rimane sempre la stessa: la Picardi rischia la vita? Potrebbero infatti esserci due opzioni: la prima che vede la ragazza ferita sì ma non in maniera grave; questo potrebbe scatenare comunque Eugenio e stavolta anche Niko. La seconda opzione, molto più cupa, vedrebbe invece Susanna morta a causa della furia omicida di Valsano e purtroppo il sorriso beffardo, soddisfatto e pazzo del boss, ci fa pensare che questa ipotesi non sia del tutto da scartare... anzi!

Un Posto al Sole: ecco quando torna in onda la Soap

Un Posto al Sole è in pausa per due settimane e per poter scoprire quale sarà il futuro dei protagonisti di questa tremenda situazione, dobbiamo aspettare il 29 agosto 2022. Sarà quel lunedì che la Soap riprenderà ad andare in onda, al suo solito orario – 20.45 – su Rai3. Manca poco, forza!

