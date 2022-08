Un Posto al Sole, in pausa estiva: la Soap non va in onda dal 15 al 26 agosto 2022

Anticipazioni TV

Due settimane di pausa per Un Posto al Sole. La Soap di Rai3 si prende una vacanza e lascia libera la sua fascia oraria delle 20.45. Scopriamo insieme cosa ci sarà al suo posto e cosa succederà al rientro dalle ferie.

Pausa estiva per Un Posto al Sole. La Soap di Rai3, in onda dal lunedì al venerdì alle 20.45, si fermerà per due settimane. Lo stop è previsto dal 15 al 26 agosto 2022 compreso. Come ogni estate, Upas va in ferie nel periodo di Ferragosto, per permettere ai suoi telespettatori di non perdere nessuna puntata. Alla fine di questo periodo, gli episodi riprenderanno regolarmente e per il momento senza pause programmate – forse se riparlerà a Natale – per tutto il 2022.

Un Posto al Sole: la soap non va in onda per due settimane

Come ogni estate Un Posto al Sole si prende qualche settimana di ferie. Escluse poche eccezioni, la Soap è sempre andata in pausa durante le due settimane centrali di agosto, in coincidenza con Ferragosto. Gli upassini dovranno quindi rinunciare alle vicende di Palazzo Palladini da lunedì 15 a venerdì 26 agosto compreso. Uno stop che coincide con le vacanze di quasi tutti gli inquilini del palazzo, pronti a riposare dopo un intenso anno, pieno di emozioni e novità.

Un Posto al Sole: ecco quando torna la Soap

Un Posto al Sole si ferma, come abbiamo detto, dal 15 al 26 agosto 2022. Al suo posto, nella fascia serale delle 20.50 ci sarà la serie Il Santone #lepiùbellefrasidiOscio, con Neri Marcorè. L'appuntamento con Upas tornerà lunedì 29 agosto 2022, per concludere insieme un mese caldissimo e per dare inizio a un settembre bollente ma per via delle grandi novità in arrivo.

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà al ritorno dalle vacanze

Un Posto al Sole tornerà lunedì 29 agosto 2022 ed ecco qualche Anticipazione: dopo la pausa scopriremo come andranno a finire le cose tra Marina e Roberto, che hanno accolto la richiesta di una donna sconosciuta, decisa a diventare la nuova governante di casa Ferri. Vedremo anche cosa succederà a Viola ed Eugenio, sconvolti da una tragica vendetta e se la pace tra Ornella e Raffaele sarà duratura. Capiremo anche che fine avrà fatto Lara e se il suo addio sia o meno definitivo. Attenzione anche a Nunzio, che pur di rintracciare Chiara potrebbe finire in guai seri. Il ragazzo ha già commesso qualche passo falso e potrebbe rischiare di farne qualcuno di troppo. Capiremo anche se Serena riuscirà a coprire Manuela – che si finge Micaela – e se lo farà anche al ritorno dalle vacanze. Coprirla con Niko non è sicuramente la cosa migliore che la Cirillo si sia trovata a fare ma mentire a suo nipote Jimmy è forse la cosa che la disturberà di più. Che la moglie di Filippo non decida di dare una lezione alle sue sorelline?

Un Posto al Sole tonerà in onda dal 29 agosto, tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.