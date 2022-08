Un Posto al Sole Anticipazioni: Viola sconvolta. Una tragedia le cambia la vita!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole. Nelle puntate della Soap in arrivo su Rai3 prima della pausa estiva, vedremo che la vita di Viola e della sua famiglia verrà sconvolta da un tragico evento. Di cosa si tratterà?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la prossima settimana, poco prima della pausa estiva di Upas, le famiglie di Ornella e Viola saranno sconvolte da una tragedia. Gli episodi della soap si tingeranno di rosso e qualcuno potrebbe rischiare la propria vita. Ma ecco cosa sappiamo e cosa succederà alla famiglia Giordano-Bruni.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Ornella e Raffaele fanno la pace

Cominciamo con le belle notizie. Nelle puntate di Un Posto al Sole della prossima settimana, Raffaele riuscirà a farsi perdonare da Ornella. Il Giordano le sta tentando tutte per riconquistare la fiducia di sua moglie e finalmente i suoi sforzi verranno ricompensati. La Bruni, che per giorni non ne ha voluto sapere di suo marito e delle sue romanticherie per dimostrarle il suo amore, cederà alla corte sfrenata del suo consorte e finirà per dimenticare quanto successo con Elvira o almeno per accantonarlo. Per festeggiare la ritrovata pace, la dottoressa inviterà a pranzo sua figlia ed Eugenio, anche loro sulla via per migliorare il loro rapporto.

Un Posto al Sole Anticipazioni: La giornata di Viola e Ornella si trasforma in tragedia

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il pranzo organizzato da Ornella finirà per trasformarsi in una giornata di tragedia. Gli spoiler non rivelano – ahinoi! - quello che succederà ma ci lasciano presagire che non sarà nulla di buono e che anzi qualcuno potrebbe addirittura morire. Se vi ricordate, vi avevamo già parlato di un colpo di scena destinato a scuotere le trame di Upas e pare proprio che sia arrivato il momento di scoprire di cosa si tratti. A metterci la pulce nell'orecchio e a farci sospettare che qualcosa stesse per cambiare nella famiglia del portiere di Palazzo Palladini, era stata Ilenia Lazzarini, attrice interprete di Viola, che nel suo profilo social aveva postato una foto del suo personaggio in lacrime.

Trame e Anticipazioni Un Posto al Sole: Antonio muore?

La foto di Viola in lacrime e la vicenda di Lello Valsano, ora in fuga e desideroso di vendetta sia contro Eugenio che contro Raffaele, ci portano a pensare che qualcuno di molto vicino alla Bruni possa perdere la vita o comunque – edulcorando – possa farsi molto male. Se vi ricordate avevamo già ipotizzato che potesse essere Raffaele, la vittima degli agguati del capo del clan Argento ma ora, a questa ipotesi e a quella che vede il Nicotera pagare per il suo lavoro anti-mafia, se ne aggiunge un'altra ancora più inquietante. A perdere la vita potrebbe essere il piccolo Antonio. Il figlio di Viola ed Eugenio potrebbe essere il prossimo bersaglio del vendicativo Valsano ma la sua sorte è ancora sconosciuta. Noi speriamo, lo diciamo, che nessuno di loro si faccia male e che soprattutto non si debba dire addio a nessuno di questi storici personaggi.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.