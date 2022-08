Un Posto al Sole da oggi 15 agosto 2022 la Soap va in Pausa Estiva: ecco quando tornerà e cos'è successo sinora

Anticipazioni TV

Un Posto al Sole va in ferie! La Soap di Rai3 non andrà in onda da oggi, lunedì 15 agosto 2022. Ma ricordiamo cosa è successo negli episodi andati in onda fino a ora e scopriamo cosa succederà quando tornerà dopo la pausa estiva.

Un Posto al Sole è in Pausa Estiva. Da oggi, 15 agosto 2022 e sino al 26 agosto 2022, dovremo rinunciare all’appuntamento quotidiano con Palazzo Palladini. Sarà uno stop di due settimane, lunghetto ma meritato visto cosa è successo in questo cocente anno 2022 e soprattutto in questa estate ancora caldissima. Facciamo un piccolo ripasso dei momenti più importanti della Soap, per poter ricominciare con i nuovi episodi, ancora più carichi.

Un Posto al Sole: la Soap torna lunedì 29 agosto 2022

Un Posto al Sole è andato in pausa estiva e come ogni anno – salvo rare eccezioni – va in stop nelle settimane centrali di agosto. L’appuntamento con Upas e con le vicende di Palazzo Palladini, tornerà lunedì 29 agosto 2022, sempre alle 20.45 su Rai3. Sarà un fine mese davvero bollente e molte vicende troveranno finalmente una risoluzione.

Anticipazioni Un Posto al Sole: ecco cosa succederà al ritorno delle ferie

Un Posto al Sole tornerà lunedì 29 agosto 2022 e scopriremo quali saranno le conseguenze dalla tragica vicenda che ha coinvolto la famiglia Bruni-Giordano. La vendetta di Lello Valsano è stata tremenda e non sarà facile per Viola ricominciare una vita serena. Al ritorno dalle ferie scopriremo anche se Serena alla fine rivelerà a Niko che Micaela è in realtà Manuela e che hanno passato le vacanze con la gemella sbagliata. Vedremo anche come andranno a finire le indagini di Speranza e come si evolverà il suo rapporto con Samuel. Marina e Roberto, con una nuova collaboratrice domestica a casa, continueranno la loro convivenza ma la nuova arrivata nasconde dei segreti che potrebbero mettere in pericolo la coppia. Capiremo anche che fine ha fatto Lara e se intende tornare con finto figlio a carico. Vedremo anche se Nunzio riuscirà a trovare Chiara e se riuscirà a convincerla a riaverlo al suo fianco. Franco cercherà di fermare il figlio o stavolta lo lascerà andare, convincendo Katia a non intervenire un’altra volta?

Un Posto al Sole: ecco cosa è successo sinora

La pausa estiva di Un Posto al Sole durerà sino al 29 agosto 2022. Sarà allora che capiremo cosa succederà negli episodi inediti della soap e cosa ci aspetta per questo autunno. Ma prima di scoprire il futuro, vogliamo fare un piccolo riassunto – per capitoli principali – di quello che è successo sinora.

Marina e Roberto tornano insieme, Lara fuori gioco

Cominciamo con la coppia storica di Un Posto al Sole. Durante tutto quest’anno abbiamo visto Marina prendere le distanze da suo marito Fabrizio e decidere di divorziare da lui. La Giordano ha sofferto moltissimo per questa decisione ma Roberto ha saputo consolarla. All’inizio dell’estate il Ferri ha deciso di giocarsi tutte le sue carte per riprendersi la sua amata ex moglie e alla fine è riuscito a riconquistarla. Per coronare il loro amore i due hanno deciso di andare a convivere. Tutto questo grazie all’addio a Napoli di Lara. Nel 2022 abbiamo visto la Martinelli decisa più che mai ad assumere un ruolo sempre più importante nella vita di Roberto. Una gravidanza, scoperta per caso, sembrava aver risolto la situazione. Purtroppo però le cose non sono andate come da lei sperato. Dopo aver abortito, Lara non si è però persa d’animo. Pronta a ogni sacrificio pur di non perdere quanto guadagnato, ha finto di essere ancora incinta e ha orchestrato un piano malefico per procurarsi un bambino, al momento opportuno. La scoperta poi di essere in bancarotta e di non poter proseguire nei suoi intenti, l’ha spinta a chiedere aiuto a Marina. Un segreto accordo economico tra le due ha fatto sì che la Martinelli potesse continuare a tramare contro il Ferri e alla Giordano di liberarsi di lei. Ma fino a quando?

Raffaele e Ornella in crisi e poi la tragedia

Durante quest’anno e soprattutto tra primavera ed estate, Raffaele e Ornella sono stati tra i protagonisti principali delle puntate di Un Posto al Sole. Dopo le minacce di Lello Valsano, il Giordano si è chiuso in se stesso e nel vano tentativo di proteggere la sua famiglia, ha rischiato di mettere in pericolo la sua vita e di mandare a rotoli il suo matrimonio. Raffaele ha infatti deciso di non rivelare a Ornella di essere stato costretto da Valsano a pugnalare alle spalle il Nicotera, a cui avrebbe dovuto rubare alcuni file dal suo pc. Il portiere ha però confidato tutto a Elvira, la mamma di Samuel, con cui è scoccato pure un bacio. Quando Ornella ha scoperto cosa fosse successo, è ovviamente andata in crisi. Come ha potuto suo marito decidere di confidarsi con un’altra donna che non fosse lei? Per fortuna la crisi che sembrava irreparabile, si è conclusa con un dolce riappacificamento. Peccato però che la pace sia durata ben poco. Una tragedia, le cui conseguenze si conosceranno molto presto, ha sconvolto totalmente la vita della famiglia Bruni-Giordano.

Chiara lascia Nunzio e fa perdere le tracce

Nel 2022 anche Chiara e Nunzio sono stati protagonisti delle puntate di Un Posto al Sole. Nunzio ha aiutato la Petrone a uscire dalla sua dipendenza dalla droga ma soprattutto l’ha sostenuta dopo aver scoperto che è stata lei ad aver causato l’incidente in cui è morto suo padre. I due ragazzi hanno deciso di ricorrere a una soluzione estrema per non doversi dire addio per sempre. Chiara infatti ha rischiato di finire in galera, con l’accusa di omicidio. Per evitare il carcere, la ragazza ha scelto di lasciare l’Italia e di rifarsi una vita all’estero. Con lei sarebbe dovuto partire pure il Cammarota ma all’ultimo, l’erede dei Petrone ha deciso di lasciare il fidanzato a casa, convinta da Katia a lasciarlo in pace. Per il figlio di Franco è stato un duro colpo e dopo aver asciugato le lacrime, ha deciso di rimboccarsi le maniche e di trovare un modo per rintracciare la sua amata. Per farlo, Nunzio ha però dovuto tornare ad occuparsi di alcuni vecchi affari, i soli in grado di procurargli il denaro necessario a pagare un investigatore privato.

Tornano le gemelle Cirillo. Serena in crisi

A casa Cirillo sono tornate Micaela e Manuela. Jimmy è stato felicissimo di riabbracciare sua madre ma Niko ha dovuto destreggiarsi tra la sua ex e una gelosissima Susanna. Il Poggi ha però messo bene le cose in chiaro con Manuela. Non ha alcuna intenzione di lasciare la sua fidanzata, con cui anzi intende sposarsi. Le gemelle non hanno perso il vizio di combinare guai e nelle ultime puntate di Un Posto al Sole, andate in onda in queste ultime settimane di messa in onda pre-estiva, Manuela ha messo in atto uno scambio di persona. Le intenzioni della ragazza sono state a fin di bene. Dopo aver scoperto che la sorella non intendeva passare le sue ferie insieme al figlio a Matera, la Cirillo ha deciso di fingersi lei e non deludere così il nipotino. Peccato però che Serena abbia scoperto tutto e non abbia per nulla apprezzato la cosa!

Un Posto al Sole torna su Rai 3 il 29 agosto 2022 alle 20.45.