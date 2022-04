Anticipazioni TV

La soap più amata di Rai3 cambia location ma solo per poche puntate. Un Posto al Sole, infatti, seguirà le vicende di uno dei protagonisti che ha lasciato Napoli.

Un Posto al Sole, l’amatissima soap di Rai3 che da più di un ventennio appassiona i telespettatori, sta per riservare al pubblico un colpo di scena che riguarda la location delle nuove puntate presto in onda. Seguendo le vicende di Guido Del Bue e sua moglie Mariella Altieri, che seguiranno Salvatore Cerruti, infatti, la soap lascia Napoli per Siena. Ecco cosa ci rivelano le Anticipazioni sulle trame.

Un Posto al Sole lascia Napoli: ecco perché

Un Posto al Sole sta a Napoli come estate sta a gelato, e questa è una sicurezza per i fan della soap di Rai3, che seguono con passione le vicende degli inquilini di Palazzo Palladini. Stando alle Anticipazioni, tuttavia, ci sarà un repentino cambiamento di location che sposterà le vicende di tre protagonisti a Siena, la nota città toscana, che ha già ospitato la serie tv italiana nel 2011 quando Alberto Palladini aveva portato Greta lontana da casa per sedurla, e si scontrò contro la furia di Roberto Ferri. Cosa accadrà nella città del Palio? Ultimate le registrazioni, non resta che scoprire chi lascerà Napoli e perché.

Anticipazioni Un Posto al Sole: cambio location!

Nelle nuove puntate di Un Posto al Sole, Guido Del Bue e sua moglie Mariella Altieri decideranno di seguire Salvatore Cerruti a Siena. Con loro, stando alle trame della soap di Rai3, ci sarà anche il dottor Bruno Sarti. Non ci sono ancora conferme ufficiale sulla story line di questi personaggi ma, conoscendo i loro trascorsi, è facile pensare che saranno tutti collegati ad un filone ironico da commedia, forse legato ai problemi sentimentali del vigile Sasà.

Siena ringrazia Un Posto al Sole

La registrazioni di Un Posto al Sole a Siena sono terminate e il Comune toscano ha mostrato molto entusiasmo per essere stato scelto come location della soap. In una nota diffusa dalla giunta comunale di Siena, infatti, si evidenza come la notorietà della serie televisiva possa aiutare a incrementare il turismo locale e come siano stati messi in evidenza alcuni dei monumenti più importanti e significativi della città tra cui vanno citati la Piazza del Campo, il Duomo e Palazzo Chigi Saracini. Siena ringrazia , la casa di produzione Fremantle che ormai sembra sempre più propensa a portare in esterna la soap, senza ovviamente trascurare Napoli.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.